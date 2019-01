Les fortes pluies persistent sur les îles du vent et le centre des Australes

ILES SOUS LE VENT



Ce jeudi et vendredi, quelques éclaircies percent de temps à autres mais le ciel reste généralement très nuageux avec des passages d'averses et de grains.



Vent de secteur Nord faible à modéré.



Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



TAHITI ET MOOREA



Aujourd'hui, le ciel reste très nuageux avec des averses et quelques grains. Amélioration pour vendredi, mais ciel encore chargé. La faute à un voile d'altitude tenace et quelques passages nuageux bas, notamment en fin de journée et soirée. Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.



Vent de Nord-Est faible à modéré ce jeudi, modéré vendredi. Rafales 50 kilomètres/heure.



Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



MARQUISES



Ce jeudi, des passages nuageux s'attardent sur le groupe Nord, puis s'évacuent en fin de journée. Vendredi, le soleil reste à l'honneur.



Vent de secteur Est modéré. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.



Mer agitée. Houle courte d'Est d'environ 1 mètre 50. Arrivée vendredi d'une houle longue de Nord d'1 mètre/1 mètre 50.



TUAMOTU ET GAMBIER



Jeudi, hormis quelques passages nuageux, notamment entre Takaroa et Anaa ainsi que du côté de Reao, Hao, Napuka, rien à signaler sur l'archipel si ce n'est un soleil prédominant. Vendredi, le soleil reste majoritaire.



Vent d'Est à Nord-Est modéré.



Mer généralement agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



AUSTRALES



La dégradation pluvieuse se généralise à l'archipel ce jeudi et vendredi. Au programme, passages d'averses et de grains parfois marqués par des coups de tonnerre.



Vent modéré : d'Est à Sud-Est vers Rimatara et Rurutu, de Nord-Est vers Tubuai et Raivavae, et d'Est à Rapa fraîchissant l'après midi en venant au secteur Nord sur les îles du Nord. Vendredi, vent modéré à assez fort venant au Nord-Est à Rapa, et au secteur Nord ailleurs. Rafales à 70 kilomètres/heure sous grains.



Mer agitée à localement forte. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre ce jeudi. Nouveaux trains de houle de Sud-Ouest vendredi atteignant 1 mètre 50 au Nord et 2 mètres à Rapa.