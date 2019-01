Les fortes pluies encore présentes sur la Société ces deux prochains jours

ILES SOUS LE VENT



Lundi et mardi, temps très nuageux à couvert avec des passages d'averses localement de forte intensité.



Vent de Nord-Ouest faible à modéré.



Mer peu agitée. Houle longue de Nord-Ouest d'1 mètre. Nouvelle houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



TAHITI ET MOOREA



Lundi et mardi, temps perturbé avec des passages d'averses localement de forte intensité. Températures extrêmes prévues : 22 et 30 degrés Celsius.



Vent de Nord-Ouest faible à modéré.



Mer peu agitée. Houle longue de Nord-Ouest d'1 mètre. Nouvelle houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



MARQUISES



Les journées de lundi et mardi sont bien ensoleillées.



Vent de secteur Est modéré.



Mer agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest.



TUAMOTU ET GAMBIER



Le ciel reste chargé lundi et mardi de Hereheretue à Tematangi avec quelques averses isolées. Sur le reste des îles, le soleil prédomine avec quelques passages de nuages bas parfois associés à un voile d'altitude.



Vent de Nord-Est à Nord modéré sur les Tuamotu et de Nord à Nord-Ouest modéré des Gambier au Sud-est Tuamotu, avec quelques pointes à 60 kilomètres/heure.



Mer peu agitée au Nord et agitée au Sud. Petite Houle longue de Nord-Ouest et houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre.



AUSTRALES



Lundi, retour d'éclaircies sur le Nord Australes. Un temps ensoleillé s'installe en cours de journée au Nord de l'archipel tandis qu'à Rapa des passages nuageux sont encore attendus.



Au Nord, vent de secteur Ouest modéré virant au Sud-Ouest lundi soir, puis au Sud faible mardi. Vers Rapa, vent d'Ouest à Nord-Ouest modéré.



Mer agitée devenant peu agitée sur les îles du Nord. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre 50 à 2 mètres.