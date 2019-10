Les forces russes avancent vers la frontalière syro-turque

Qamichli, Syrie | AFP | mercredi 23/10/2019 - Les forces russes avancent mercredi dans le nord-est de la Syrie, pour s'assurer du départ de toutes les forces kurdes d'une longue zone frontalière avec la Turquie, en application d'un accord conclu entre Moscou et Ankara.



Ces forces russes, déjà présentes en Syrie où elles appuient l'armée du président Bachar al-Assad, ont franchi l'Euphrate, le grand fleuve qui traverse le nord du pays en guerre. Elles "avancent vers la frontière syro-turque", a annoncé le ministère de la Défense à Moscou.

Le président américain Donald Trump a estimé qu'un "grand succès" avait été remporté en Syrie avec la création d'une "zone de sécurité" à la frontière syro-turque, et annoncé qu'il ferait une déclaration sur le sujet à 15H00 GMT.

Lors d'une rencontre mardi à Sotchi, en Russie, le président Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont conclu un "memorandum" visant au retrait total des forces kurdes de la zone et au contrôle commun d'une large partie de la frontière turco-syrienne.

Il signe la défaite des Forces démocratiques syriennes (FDS), dont la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) est l'épine dorsale-, qui avaient largement aidé la coalition internationale menée par Washington à vaincre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Salué comme "historique" par M. Erdogan, l'accord sonne ainsi le glas des volontés d'autonomie des Kurdes, le cauchemar d'Ankara.

Aux termes de cette entente, les YPG doivent se retirer avec leurs armes dans un délai de "150 heures à partir de 09H00 GMT le 23 octobre", au-delà de 30 km de la frontière turco-syrienne.

- "Tuer et chasser les Kurdes" -

Mercredi, des scènes de colère et de désespoir se déroulaient à Qamichli, une ville frontalière à l'extrême-nord de la Syrie, considérée comme la capitale de facto des Kurdes syriens et qui a été exclue par l'accord sur la "zone de sécurité".

Des centaines d'habitants ont manifesté en criant des slogans hostiles au pouvoir turc, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La ville abrite plusieurs dizaines de milliers de civils, dont de nombreux déplacés, et la situation y est déjà très précaire.

"Cet accord est au service des pouvoirs étrangers et pas du peuple", a déploré Talaat Youndes, un responsable de l'administration kurde.

Pour lui, "l'objectif de la Turquie est de tuer, de chasser les Kurdes et de les placer sous occupation".

La Turquie, qui a lancé le 9 octobre une offensive dans cette région après avoir reçu un feu vert de facto du président américain Donald Trump, avait annoncé le 17 octobre une trêve de cinq jours qui s'est achevée mardi soir.

Conformément à la demande d'Ankara pour prolonger le cessez-le-feu, les FDS ont annoncé à temps le retrait de "tous (leurs) combattants et forces sécuritaires" d'une zone d'une longueur de 120 km comprise entre les villes de Tal Abyad et Ras al-Aïn.

- "Pas totalement confiance" -

Le président turc a prévenu qu'il prendrait "toutes les mesures nécessaires" si l'accord de retrait des YPG -qu'il qualifie de "terroristes"- n'était pas respecté.

Ankara avait interrompu son offensive après un accord avec les Etats-Unis prévoyant le retrait des YPG à plus de 30 km de la frontière turque sur cette zone de 120 km. Mais la Turquie veut s'assurer que les forces kurdes quittent l'ensemble de la zone frontalière qui s'étend au total sur plus de 400 km.

Aux termes de l'accord de Sotchi, Moscou doit s'assurer du retrait des YPG des portions restantes de la frontière turque comprises entre l'Euphrate et l'Irak, autre voisin de la Syrie.

Dans le même temps, des forces du régime syrien se dirigent elles vers la zone frontalière après avoir été appelées à l'aide par les forces kurdes lâchées par les Américains.

Le président Bachar al-Assad avait assuré mardi être "prêt à soutenir toute (...) résistance à l'agression turque".

Ankara a dit compter sur Moscou pour mettre en oeuvre l'accord de Sotchi, ajoutant n'avoir "pas totalement confiance". Le texte prévoit que Russes et Syriens oeuvreront ensemble "pour faciliter le départ" de tous les combattants des YPG et de leurs armes.

La Turquie, qui soutient des groupes rebelles opposés à Bachar al-Assad, redoute notamment que le régime Assad permette aux forces kurdes de rester dans certaines zones.

L'OTAN a annoncé une rencontre jeudi à Bruxelles au niveau ministériel pour tenter "d'aplanir les divergences" apparues au sein de l'Alliance après l'opération lancée par la Turquie, qui en est membre.