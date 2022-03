Les forces armées en cours d'inspection

Tahiti, le 17 mars 2022 – Les différentes composantes des forces armées en Polynésie française font l’objet d’une inspection jusqu’au 19 mars. Un audit destiné à valoriser le rôle clé du commandement des armées.



Le Général de corps d’armée François de Lapresle, Inspecteur des Armées, est en mission en Polynésie française du 13 au 19 mars. À l’occasion de ce déplacement, ce haut gradé, accompagné d’inspecteurs des armées de Terre, de l’Air et de la Marine nationale, procède à l’inspection des différentes composantes des Forces Armées en Polynésie française, afin de valoriser les bonnes pratiques et accompagner les armées dans l’application de leurs nombreuses missions au service de la protection et de la défense du territoire.



L’Inspection des Armées a pour mission d’auditer, de contrôler et d’appuyer le commandement des armées, grâce à un collège interarmées d’agents militaires et civils qui réalisent chaque année plus de 40 missions sur l’ensemble du territoire de la République. Elle accompagne et sert le chef d’état-major des armées dans une démarche transverse, interarmées, destinée à valoriser le rôle clé du commandement des armées.