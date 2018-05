Les forains s'installent pour le Heiva i Bora Bora

PAPEETE, le 22 mai 2018 - La construction des baraques traditionnelles du Heiva i Bora Bora a été lancée, annonçant le début des festivités du Heiva i Bora Bora pour le plus grand plaisir de la population.



Le premier coup de marteau a été donné, ce mardi matin, sur la place principale de Vaitape. Les forains construisent leurs baraques traditionnelles et seront les premiers à investir le lieu, bientôt rejoints par un grand chapiteau.



Sous le haut patronage de la Commune de Bora Bora, le Heiva i Bora Bora est l’événement culturel le plus important de l’île, attirant la population locale comme les nombreux touristes. Cette année, les festivités débuteront le vendredi 29 juin et s’achèveront le dimanche 5 août. Outre les forains qui proposeront des divertissements, une restauration rapide ou plus décontractée en bord de mer, ainsi que les groupes de Nunue, Faanui, Hitiaa, Anau, Amanahune et Tiipoto animeront les soirées lors des concours de chant et danse.