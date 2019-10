Les femmes réseautent au Tahiti Women's Forum

Aline Bessières, co-fondatrice du Tahiti Women's Forum :



" Il existe une réelle complémentarité avec les hommes, qu'il faut enrichir"



Que peut-on dire de cette 3e édition ?

"Cette 3e édition a marqué une évolution dans les sujets adressés depuis le premier forum en 2017. Nous sommes également passés de deux intervenants hors région à cinq cette année. Par ailleurs, l'événement se déroule dorénavant sur deux jours, au lieu d'un seul. Mais surtout le plus important, ce sont les sujets abordés et la qualité de notre panel d'intervenantes.

Nous avons beaucoup de sujets en lien avec le changement dans le Pacifique insulaire. Ces changements impactent la région. Ce sont des changements dans le domaine environnemental, liés au réchauffement climatique, et dans le domaine du digital. La montée du digital va être un vrai atout dans la région pour créer un réseau de femmes actives et engagées, qui vont s'orienter vers l'entrepreneuriat.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier la dimension culturelle (...). Il faut penser l'homme avec un H, en tant que homme Pacifique, qui a une histoire, basée sur un héritage culturel très fort. Il faut replacer l'humain dans toutes nos problématiques au niveau régional. La prise de conscience existe, elle est là, mais il faut encore davantage travailler pour replacer l'homme au cœur des préoccupations, des débats, des stratégies, des orientations et des choix qui vont être faits dans les décennies à venir.



Nous avons eu l'honneur d'avoir la présence de la consule générale d'Australie,

basée à Nouméa. Cette édition nous conforte dans notre souhait de continuer la démarche de mettre en valeur l'engagement des femmes du Pacifique insulaire, avec toutes les problématiques actuelles, de continuer à porter l'entrepreneuriat. Cette édition permet de fédérer les femmes actives et engagées autour d'un événement, de leur dédier un lieu où elles peuvent réseauter et faire bouger les lignes, tout en associant bien entendu les hommes au débat. Il existe une réelle complémentarité avec les hommes, qu'il faut enrichir."



Quel est l'objectif de ce forum ?

"Au départ, on est parti du constat que les femmes actives, engagées dans l'entreprenariat, prenaient à bras-le-corps des problématiques contemporaines d'éducation, de santé, de création, d'innovation qui n'étaient pas suffisamment mises en valeur. L'objectif était vraiment de créer un temps pour elles et d'avoir un impact. Cet impact se mesure aujourd'hui par le fait que des intervenantes de qualité sont présentes autour de l'événement.

Par ailleurs, certaines personnes présentes lors de la première édition sont toujours parmi nous aujourd'hui. Elles ont utilisé ce forum comme un tremplin pour leur évolution personnelle ou professionnelle. Il y a eu du réseautage, elles se sont nourries des échanges. Elles avaient peut-être une idée de création d'entreprise et elles sont devenues entrepreneuses, elles étaient collaboratrices en poste au sein d'une structure, elles ont initié du changement au sein de leur structure.



Il y a donc un véritable impact au quotidien et c'était notre objectif. Il faut continuer à accompagner, à développer cela dans les années à venir."