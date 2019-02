Les faux billets étaient en partie destinés à acheter de l’ice

Dès le mois de juillet 2018, les services de police et de gendarmerie constatent que plusieurs faux billets ont été mis en circulation. Les enquêteurs remarquent que sur certains de ces billets, les numéros de série sont identiques, laissant ainsi à penser que c’est le même billet qui a été reproduit.



Rapidement identifié, un individu reconnaît les faits. Lors de sa garde à vue, l’homme admet avoir remis de faux billets à des amis lycéens afin qu’ils les écoulent ou les "cassent" dans des snacks. L’homme donne également le nom de son fournisseur chez lequel on retrouve une imprimante et des feuilles A4 destinées à produire de faux billets.



Quelques temps plus tard, l’enquête laisse apparaître qu’il y a bien plus que deux individus impliqués dans le réseau. Sept personnes supplémentaires ont en effet pris part au trafic, chacune d’entre elles ayant participé en qualité de fournisseur ou d’intermédiaire à la mise en circulation de faux billets de 5000 et 10000 francs. Regroupées, les auditions des mis en cause démontrent que les billets étaient notamment destinés à acheter de l’ice à "un boss du trafic" . L’initiateur du réseau avait appris à faire de faux billets en regardant un tutoriel.