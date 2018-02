Les évènements du week end : La sélection Tahiti Infos

Surf



La fédération tahitienne de surf informe le public que la deuxième étape du championnat de Tahiti (18 ans et moins) se déroulera à l’embouchure de la Papenoo ce week end du 3 et 4 février. Contact 87 29 68 76



Judo



La fédération polynésienne de judo informe le public que le Judo Contest 1 (catégories benjamin à sénior) aura lieu aura lieu au gymnase Babo Aitamai à Pirae (salle omnisports de Fautaua), le samedi 3 février 2018 à partir de 8H30. Contact 87 74 10 10



Escrime



La fédération polynésienne d’escrime informe le public que la quatrième édition du Tournoi Air Tahiti Nui (Catégorie M15 à vétéran) aura lieu le dimanche 4 février au gymnase d’Arue à partir de 9H. Contact 87 72 86 06



Natation



La fédération tahitienne de natation informe le public que les championnats de Polynésie en bassin 25 mètres se dérouleront à la piscine Pater le samedi 4 février à partir de 16H et le dimanche 5 février de 9H à 15H. Contact 89 42 04 10.