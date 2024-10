Les eurodéputés dénoncent les atteintes aux droits humains en Azerbaïdjan avant la COP29

Strasbourg, France | AFP | jeudi 24/10/2024 - Le Parlement européen a dénoncé jeudi la recrudescence des atteintes aux droits humains en Azerbaïdjan, à l'approche de la COP29, jugeant cette situation "incompatible" avec l'organisation de cette conférence dans ce pays du Caucase.



Le Parlement "condamne fermement la répression exercée par le régime azerbaïdjanais sur son territoire et à l’extérieur de celui-ci (...) répression qui s’est sensiblement intensifiée dans la perspective de la COP 29", ont-ils dénoncé dans une résolution, non contraignante, adoptée jeudi à Strasbourg à une large majorité.



"Les violations des droits de l’homme actuellement perpétrées par l’Azerbaïdjan sont incompatibles avec son statut de pays hôte de la COP 29", a ajouté le Parlement.



La 29ème conférence sur les changements climatiques, la COP29, doit être organisée en novembre en Azerbaïdjan, pays du Caucase riche en hydrocarbures où la répression contre toute forme de contestation est régulièrement dénoncée.



"L'organisation de la COP29 à Bakou est un scandale", a dénoncé mercredi l'eurodéputé français François-Xavier Bellamy (PPE, droite), qui a invité à Strasbourg deux opposants azerbaïdjanais, Mahammad Mirzali et le frère de Vidadi Isgandarli, mort le 1er octobre, deux jours après avoir été poignardé à son domicile à Mulhouse (est), où il avait obtenu le statut de réfugié politique.



Le Parlement de Strasbourg a également demandé au gouvernement de Bakou de "cesser toute forme de répression sur le territoire national et à l’étranger", dénonçant de ce point de vue les interventions "actives" de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, territoire français d'outre-mer, sous couvert d'"anticolonialisme".



Il a aussi réclamé que l'UE réduise ses achats de gaz azerbaïdjanais, redoutant qu'ils ne soient compensés par l’importation de gaz russe par Bakou, au moment où les Européens cherchent à réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes.



"C’est désormais clair, en important du gaz azeri, nous finançons la machine de guerre de Poutine", a dénoncé l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann (S&D, gauche), cité jeudi dans un communiqué des socio-démocrates européens.



Les eurodéputés ont demandé aux autorités de l'UE de prendre des sanctions contre les responsables azerbaïdjanais responsables de violations des droits humains.



Le Parlement européen avait retenu un autre opposant azerbaïdjanais, Gubad Ibadoghlu, dans la liste des trois finalistes du prix Sakharov qu'il a attribué jeudi aux opposants vénézuéliens Maria Corna Machado et Edumundo Gonzalez Urrutia.



La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a rendu hommage, en annonçant ce prix, à M. Ibadoghlu, militant anti-corruption, arrêté en juillet 2023 et dont l'état de santé se détériore.



A 62 ans, le président Ilham Aliev dirige le pays avec une autorité implacable depuis 2003 après la mort de son père, Heydar Aliev, dirigeant communiste de l'ère soviétique et ancien général du KGB.