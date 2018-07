Les étudiants infirmiers boursiers devront cinq ans au Pays

PAPEETE, le 18 juillet 2018 - Le conseil des ministres a validé la réforme des conditions des bourses destinées aux étudiants infirmiers. Désormais, les lauréats infirmiers boursiers s'engagent à servir l'administration pendant cinq ans.



Il devront travailler deux ans au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) ou dans un hôpital ou un centre médical relevant de la direction de la santé, puis trois ans dans un poste isolé hors des îles de Tahiti et Moorea.

Aucun durée minimale préalable dans un service n'a été définie car " cette disposition est compliquée à mettre en œuvre du fait de la gestion prévisionnelle qu’elle implique alors même que l’accueil d’infirmiers boursiers implique d’ores et déjà d’anticiper la vacance de postes à l’échéance des études d’infirmier qui durent 3 an s", précise le compte rendu du conseil des ministres.

Enfin, il a été décidé que les infirmiers puissent aussi rejoindre les infirmeries dès lors que celles-ci disposent déjà d’un infirmier en poste. Cet élargissement s’avère nécessaire pour pérenniser l’accueil d’infirmiers dans les années à venir, compte tenu de la saturation des effectifs dans les hôpitaux et les centres médicaux.