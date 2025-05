Les étudiants chinois se désolent du blocage des visas par les Etats-Unis

Pékin, Chine | AFP | vendredi 29/05/2025 - De jeunes Chinois interrogés à Pékin par l'AFP se désolent de la révocation des visas pour les étudiants chinois par Washington et accusent l'administration de Donald Trump de ternir l'image de l'enseignement supérieur américain.



Sur le campus de l'Université des langues étrangères de Pékin (BFSU), l'une des plus prestigieuses du pays, l'atmosphère était morose jeudi malgré un soleil éclatant.



"Cette décision, qui semble expéditive, a un impact dévastateur incommensurable", fustige Bi Jingxin, un étudiant de 21 ans interrogé par l'AFP.



"Si nous, les Chinois, voulons étudier aux Etats-Unis, c'est surtout pour les enseignants et les excellents résultats académiques", poursuit-il, un sac à dos bleu sur les épaules. "Il semble que Trump et son équipe agissent (...) sans se soucier des conséquences."



Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé mercredi que les Etats-Unis révoqueraient "avec fermeté" les visas pour les étudiants chinois, "notamment ceux ayant des liens avec le Parti communiste chinois et les étudiants dans des filières sensibles".



Il s'agit de la dernière mesure en date prise par l'administration américaine dans son offensive pour placer sous son contrôle les universités américaines, et aussi contre son rival chinois.



"Nous allons aussi revoir les critères pour renforcer l'examen de toutes les prochaines demandes de visa venant de la Chine et de Hong Kong", a ajouté le secrétaire d'Etat quelques jours après avoir interdit l'Université d'Harvard d'inscrire des étudiants non-américains.



"Si (les Etats-Unis) nous ciblent si fortement, cela réduit mes meilleures options", estime Zhang Yue, 23 ans, qui avait envisagé de s'inscrire dans une université américaine.



La jeune femme aux longs cheveux noirs et à lunettes dit à présent envisager peut-être d'aller étudier en Europe après des attentes déçues par les Etats-Unis.



Le grand nombre de lycéens qui se préparent à étudier dans le pays nord-américain est également affecté, ainsi que le secteur très lucratif des écoles privées qui les aident à se faire accepter dans de prestigieuses universités américaines.



- "Coeur brisé" -



Un professeur d'une de ces écoles confie avoir "le cœur brisé" en voyant des élèves "si ambitieux" désormais rongés par l'incertitude quant à leur avenir.



"Le moment choisi et le caractère conjoncturel de cette annonce signifient que beaucoup de nos élèves (...) ont dû faire des changements majeurs dans leur parcours potentiel", déclare l'enseignant qui a requis l'anonymat, n'étant pas autorisé à s'adresser aux médias.



La Chine a condamné cette mesure jeudi. "Les Etats-Unis ont révoqué de manière déraisonnable les visas des étudiants chinois sous prétexte d'idéologie et de (protection des) droits nationaux", a déploré devant la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning.



Plus de 277.000 Chinois étaient inscrits dans les universités américaines pour l'année 2023-2024, leur nombre étant seulement dépassé par celui des étudiants indiens, selon un rapport approuvé par le département d'Etat.



Les étudiants chinois représentaient jusqu'à présent l'une des sources de revenus les plus importantes pour les universités aux Etats-Unis.