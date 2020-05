Les espoirs du ping à table

🏆 TOP 12 JEUNES 🏆 Les 12 meilleurs joueurs moins de 18 ans s'affronteront ce samedi 30 Mai 2020 à partir de 14h. Sont...

Publiée par FTTT - Fédération Tahitienne de Tennis de Table sur Mardi 26 mai 2020

Les pongistes enchaînent. Après avoir achevé le week-end dernier son tournoi par équipe qui a vu la victoire de Tefana, la Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) organise samedi le Top 12 jeunes. La compétition réunira, comme son nom l'indique, les douze meilleurs joueurs de moins de 18 ans du fenua. "C'est la compétition la plus relevée et la plus importante de la saison pour eux", indique Alizé Belrose, cadre technique de la FTTT.Enzo Teauroa, 17 ans et licencié au club de Dragon, fait office de favori dans cette compétition. Le jeune pongiste a notamment permis à son équipe de finir deuxième du tournoi par équipes. Ses deux coéquipiers de Dragon, Tauhiti Van Bastolaer et Ioane Tiffenat seront également à surveiller de près.A noter également la présence de trois filles dans la sélection de la FTTT. On retrouve Heimoe Wong et Tevainehau Te Ping, originaires de Raiatea, qui ont toutes les deux participé en juillet dernier aux Jeux du Pacifique aux Samoa. Kelley Tehahetua, du club de Taaone Tennis de Table de Pirae, est la troisième fille retenue pour le Top 12.L'année dernière, la compétition avait été remportée par Matteo Damesin. Rendez-vous samedi à partir de 14 heures pour les premiers échanges.