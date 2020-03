Les épreuves de sélection des sous-officiers sont reportées

Tahiti, le 16 mars 2020 – Les épreuves de sélection des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) qui devaient avoir lieu demain sont reportées. Les candidats recevront une nouvelle convocation dans laquelle la prochaine date retenue leur sera communiquée.



Le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française a annoncé ce lundi via communiqué qu'en raison du contexte sanitaire actuel, les épreuves de sélection des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) sont reportées. Elles étaient initialement prévues demain de 13 à 15 heures à l'Université de la Polynésie française.



Ainsi, les 485 candidats inscrits à cette session seront reconvoqués à une date qui leur sera précisée "ultérieurement".