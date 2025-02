Les enquêteurs tentent de lever les zones d’ombres sur la mort de l'acteur Gene Hackman

Los Angeles, États-Unis | AFP | vendredi 27/02/2025 - L'enquête se poursuit vendredi pour tenter d'éclaircir les causes du décès de Gene Hackman, géant oscarisé du cinéma connu pour ses rôles dans "Bonnie and Clyde" et "French Connection", retrouvé mort aux côtés de son épouse dans des circonstances "suspectes".



Les corps de l'acteur américain de 95 ans et de la pianiste classique Betsy Arakawa, 63 ans, ont été découverts mercredi à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, avec le cadavre d'un de leurs chiens.



Après avoir déjà dévoilé de premiers éléments jeudi, le shérif du comté de Santa Fe a annoncé une conférence de presse vendredi à 15H00 (22H00 GMT), dans un message publié dans la nuit sur le réseau social Facebook.



Jeudi, le shérif de Sante Fe avait indiqué ne pas avoir trouvé de trace d'acte criminel. Mais "la mort des deux individus est suffisamment suspecte pour mener des recherches et une investigation approfondies", selon un mandat de perquisition.



La personne ayant découvert les corps a trouvé la porte de la maison du couple, marié depuis 1991, ouverte. Des pilules étaient éparpillées près du corps de Betsy Arakawa, situé dans la salle de bain, avec un radiateur d'appoint près de sa tête. Le cadavre était déjà en décomposition, peut-on lire dans le document, indiquant que la mort a eu lieu "plusieurs jours" avant la découverte. À quelques mètres se trouvait également le corps du chien mort.



Quant au corps de Gene Hackman, il a été trouvé dans la pièce d'à côté, habillé et lunettes de soleil à proximité, selon la même source.



Deux autres chiens, vivants, ont en revanche été découverts dans une autre partie de la propriété, relatent les médias américains.



Leur fille, Elizabeth Jean, a évoqué jeudi un potentiel empoisonnement au monoxyde de carbone auprès de TMZ. Mais les premiers tests n'ont pas révélé un niveau élevé de gaz, selon le shérif de Santa Fe, Adan Mendoza.



– Aucune piste écartée –



"Nous n'écartons aucune piste", a-t-il précisé en conférence de presse, en ajoutant qu'il n'y avait pas de signe de lutte. "Je pense que l'autopsie nous en dira beaucoup", ainsi que la "toxicologie".



Dans un communiqué, deux filles et la petite-fille de l'acteur se sont dit "anéanties par cette perte" : "il était aimé et admiré par des millions de personnes à travers le monde pour sa brillante carrière d'acteur, mais pour nous, il était toujours simplement papa et grand-père. Il nous manquera terriblement", peut-on lire dans ce communiqué.



"La perte d'un grand artiste est toujours un motif de deuil et de célébration: Gene Hackman, un grand acteur, inspirant et magnifique dans son travail et sa complexité. Je pleure sa perte et je célèbre son existence et sa contribution", a écrit jeudi sur Instagram le cinéaste américain Francis Ford Coppola, rendant hommage à celui avec qui il avait collaboré pour le film "Conversation Secrète" (1974).



"Il n'y avait pas de meilleur acteur que Gene. Intense et instinctif. Jamais de fausse note", a salué Clint Eastwood, dans un communiqué au magazine Variety. "C'était aussi un ami très cher qui me manquera beaucoup."



Gene Hackman était apparu pour la dernière fois à l'écran dans le film "Bienvenue à Mooseport" (2004) et avait annoncé officiellement sa retraite en 2008.



– Deux Oscars, quatre Golden Globes –



Né le 30 janvier 1930, l'acteur était devenu dans les années 70 une figure phare du "Nouvel Hollywood", mouvement de renouveau créatif du cinéma américain entre 1960 et 1980 marqué par des films emblématiques tels qu'"Easy Rider" de Dennis Hopper, "Orange Mécanique" de Stanley Kubrick ou encore "Taxi Driver" de Martin Scorsese.



Il avait remporté deux Oscars, notamment celui du meilleur acteur en 1971 pour son rôle dans "French Connection", où il campait le légendaire flic Jimmy "Popeye" Doyle.



Il s'était vu remettre une seconde statuette en 1993 avec l'Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans "Impitoyable", de Clint Eastwood. Il y campait un ancien tueur devenu shérif d'une petite ville du Wyoming.



Au total, l'acteur a été nommé cinq fois aux Oscars. Il a par ailleurs reçu huit nominations aux Golden Globes, pour quatre victoires.



Discret, Gene Hackman n'accordait que peu d'entretiens à la presse et fréquentait encore moins le monde en vase clos d'Hollywood.



"A Hollywood, tout tourne autour du cinéma: les conversations, les gens que l'on voit, la vie de tous les jours. C'est totalement narcissique. On finit par oublier pourquoi on fait ce métier", disait-il à L'Express.