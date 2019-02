Les engagés en Indochine et les "vahine anami"

Aussi si docile, la femme annamite n’est pas gratuite. Les soldats ne fréquenteront que des femmes vénales ou des congaïs. Le fameux Parc à buffles est connu de tous les anciens d’Indo. Le Parc à Buffles, appelé aussi Parc aux Autruches, et parfois Galioche est un bordel militaire de Campagne (BMC) qui se tient le long du boulevard Gallieni, en plein centre de Saigon et à mi-chemin de Cholon.



Quelques centaines de femmes se tiennent par petits groupes dans la cour, debout ou assises sur leurs talons. La cour est en terre battue. Lors de la saison des pluies, le sol devient boueux d’où son nom, de : Parc à Buffles. Les clients à la recherche d’une promise n’ont guère le loisir de circuler entre les groupes de jeunes femmes. Ils sont littéralement agressés, dès leur entrée dans la cour, par ces dernières qui, stratégiquement s’emparent de leur coiffe et ne leur rende que contre piastres sonnantes qui invitent à l’amour.



Mais la prostitution peut aussi prendre divers visages pour servir la guérilla vietminh en envoyant des combattantes sexuelles atteintes de graves maladies vénériennes pour décimer les rangs militaires. On les surnomme les brigades d’amour d’Ho Chi Minh. Les autorités militaires prennent alors des mesures de contrôle médical des filles et pourchassent les maudites.



Le Vietminh enrôle aussi de nombreuses jeunes femmes comme agents de renseignements, propagandistes, mais aussi combattantes. Le Dich Van, le service vietminh de guerre psychologique et ses recrues féminines incitent les combattants français à la désertion. À défaut, les Amazones d’Hô Chi Minh attirent des hommes isolés dans des guet-apens. Les deux Tahitiens Émile Neuffer et Michel Mariassoucé, piégés dans Cholon, le payeront de leur vie.



Enfin, l’encongaillage est une relation suivie et privilégiée avec une autochtone. Lorsqu’un soldat fraîchement venu relève un rapatriable, il n’est pas rare qu’il gagne, avec un poste, la congaï de son prédécesseur. La congaï offre à ces hommes séparés et éloignés des leurs une certaine stabilité affective et leur évite la fréquentation des prostituées. Et plus, la congaï peut se montrer protectrice de son élu et lui sauver la vie, informée d’une embuscade ou d’un attentat.