Les enfants de Papara et Teva i Uta initiés au golf

PAPEETE, le 13 avril 2018. Des enfants issus de quartiers prioritaires de Papara et Teva i Uta pourront suivre des séances d'initiation au golf.



Le club Face Polynésie, la fédération polynésienne de golf et le Golf de Tahiti ont signé vendredi après-midi, sur le site de Atimaono, une convention de partenariat afin de promouvoir la pratique du golf auprès des enfants des quartiers prioritaires des communes limitrophes, en présence de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, du maire de Papara et des représentants de la commune de Teva i Uta.



Le club Face, en partenariat avec la fédération polynésienne de Golf, parrainera des enfants qui souhaitent poursuivre la pratique du golf à l’issue de programmes d’initiation. Cette opération de parrainage, d’une durée de trois mois, est renouvelable et comprend la prise en charge des cours de golf à partir du 18 avril. Elle est notamment conduite grâce au soutien des communes de Papara et Teva I Uta.