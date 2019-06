Les élèves de terminale à l’épreuve

Les non-bacheliers peuvent accéder aux études supérieures grâce aux formations de l’université de Polynésie française telles que le DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), équivalent du baccalauréat, et le Certificat de capacité en droit. « Ils peuvent aussi suivre un cursus professionnel spécifique au Centre des métiers de la nacre et de la perliculture, au Centre des métiers d’art (CMA), à l’Institut de formation maritime - pêche et commerce (IFM-PC), au Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue (Grepfoc) ou encore au Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA) », rappelait la semaine dernière l’Institut d’émission d’outre-mer dans son rapport annuel. « Enfin, le Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA) accueille chaque année dans ses trois centres (Tahiti, Hiva Oa aux Marquises et Tubuai aux Australes) des « volontaires stagiaires », âgés de 18 à 25 ans en difficulté d’insertion professionnelle. Ils y bénéficient d’une remise à niveau scolaire et d’une formation qualifiante. Le taux d’insertion professionnelle à l’issue de la formation varie entre 80 % et 100 % selon la filière. En 2018, le RSMA comptait 676 volontaires (683 en 2017). »