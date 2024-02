Les élèves de Taha’a en réflexion sur leur avenir

Taha’a, le 1er février 2024 - Le collège de Uporu de Taha’a accueillait mercredi 31 janvier un forum des métiers. Cet événement s’est déroulé sur une demi-journée, l’occasion pour les élèves de 4e et de 3e de rencontrer des professionnels qui leur ont présenté leurs métiers.



À l’approche des conseils de classe du 2e trimestre, les élèves de 3e vont devoir rapidement se positionner sur leur orientation. C’est dans cette optique que le collège de Uporu de Taha’a a accueilli, le mercredi 31 janvier, un forum des métiers durant une demi-journée. Selon Madame Defas, professeure de lettres modernes et référente du forum des métiers, les élèves ont du mal à se projeter dans un avenir professionnel. Ce forum était donc l’occasion de les accompagner dans leur réflexion.



En amont de cette demi-journée, les élèves ont dû se positionner sur les domaines professionnels qui les intéressaient. Avec l’aide de leurs professeurs principaux, ils ont répondu à un sondage en ligne. L’équipe organisatrice a ensuite réparti les élèves par groupes de huit à dix personnes. La majorité de leurs souhaits ont été considérés. L’objectif étant de leur ouvrir des perspectives, les élèves ont également été inscrits pour assister à la présentation de métiers vers lesquels ils ne se seraient pas tournés spontanément.



“C’est une belle initiative”



Begat Natua, élève de 3e, est, elle, intéressée par l’histoire et l’archéologie. “C’est une belle initiative”, confie-t-elle. “Ça peut nous permettre de découvrir des métiers que l’on n’avait pas envisagés au début. Si le métier qui nous intéresse est représenté, alors ça nous permet aussi de nous renseigner encore plus sur ce métier avec quelqu’un qui le fait déjà.”



Les secteurs présentés étaient variés : armée, aviation, banque, électricité, enseignement et métiers du sport, esthétique, coiffure, tatoueur, gendarmerie et police, médias, ingénieur, métiers de la mer, pompiers, restauration, santé, service public et secrétariat.



“Ouvrir le champ des possibles”



Les professionnels présents avaient à cœur de permettre aux élèves de découvrir des métiers qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer dans leur quotidien. Ils leur ont décrit une journée type de leur travail et leur parcours personnel sans oublier d’aborder le sujet de la rémunération sans tabou. Et pourquoi pas leur donner des idées et révéler des vocations.



Pour Maopi Ovahei, élève de 4e attirée par le domaine de l’enseignement, il était important pour elle d’assister à la présentation des différents métiers afin de savoir si c’est un univers qui lui parle ou non.



“Ce forum est là pour ouvrir le champ des possibles à nos élèves”, explique Madame Dalbera, la principale du collège Uporu de Taha’a. “Il y a des enfants qui ont des idées très précises de ce qu’ils veulent faire et puis d’autres qui sont dans le flou. Ce que l’on demande à ces professionnels est de parler avec passion et sincérité de leurs métiers, de montrer aux élèves que l’on peut s’épanouir dans un métier avec les avantages et les inconvénients que ça implique.”



Afin de faciliter les échanges entre élèves et professionnels, l’établissement avait mis à disposition un questionnaire pour chaque élève afin de les inciter à poser leurs questions et leur permettre, ainsi, d’approfondir leur réflexion.



Découverte des établissements scolaires



Enfin, ces élèves étant de futurs lycéens, plusieurs établissements étaient présents pour présenter leurs offres de formations : le lycée de Uturoa de Raiatea, le lycée professionnel de Uturoa, le lycée Anne-Marie-Javouhey, le lycée professionnel protestant Tuteao A Vaiho, le Centre d'éducation aux technologies appropriées au développement (Cétad) de Faraora, la Maison familiale et rurale de Taha’a ainsi que deux conseillers d’orientation du centre d’information et d’orientation de Raiatea. Certains professeurs de ces établissements étaient accompagnés par des “élèves ambassadeurs” pour témoigner de leur expérience.



Le 9 février, les élèves et leurs professeurs du collège de Uporu de Taha’a se rendront au forum des métiers organisé à Raiatea pour visiter les lycées et, ainsi, mieux se projeter dans l’avenir qui les attend.