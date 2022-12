Les élections territoriales auront lieu les 16 et 30 avril 2023

Tahiti, le 15 décembre 2022 - Les dates des prochaines élections territoriales sont connues. Le premier tour se tiendra le dimanche 16 avril 2023 et le second tour, si nécessaire, aura lieu le dimanche 30 avril.



Les dates des prochaines élections territoriales sont connues. Le décret n°2022-1572 du 15 décembre 2022 convoque les électeurs à l'élection des représentants de la Polynésie française le dimanche 16 avril 2023. Dans l'éventualité d'un second tour, celui-ci se tiendra le dimanche 30 avril.



Dans un communiqué, le haut-commissariat rappelle que la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au mercredi 15 mars pour une inscription par internet et au vendredi 17 mars pour une inscription en mairie. Les procurations peuvent quant à elles être établies au tribunal de première instance de Papeete ou des sections détachées à Raiatea et Nuku Hiva, à la direction territoriale de la police nationale de Papeete ou dans une brigade de gendarmerie. Les électeurs sont invités à effectuer ces formalités dès à présent pour éviter des démarches tardives susceptibles de ne pas aboutir favorablement avant la date du scrutin.

