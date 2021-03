Les droits des femmes fêtés samedi à Atuona

Hiva Oa, le 7 mars 2021 - A l'occasion de la journée des droits de la femme une grande manifestation s'est tenue samedi au Tohua Pepeu du village de Atuona à Hiva Oa. Cet événement était organisé par le comité des fêtes de l'île avec le soutien de la commune.



C'est peu après huit heures, samedi matin, que la maire, Joëlle Frébault, a souhaité la bienvenue aux visiteurs, exposants et organisateurs, lors d'une courte allocution. Elle était accompagnée d'une partie du conseil municipal et des responsables des différentes associations de l'île.

Dès le début de la matinée il était proposé aux visiteurs différents ateliers comme la broderie, la fabrication de monoï, un stand de paréo peint, avec le concours des élèves du CJA, des séances de soin du visage et un atelier sur la prévention de la santé.

En milieu de matinée ont eu lieu des séances de massage traditionnel ainsi que des séances de manucure, de pédicure, ainsi qu'un atelier de tressage. Toute l'après-midi ces différentes activités se sont poursuivies. Les bijoux locaux et le miel d'Hiva Oa étaient également proposés à la vente par notamment Linéa, productrice de miel, et Carole créatrice de bijoux et de bougies dans le style marquisien.



Du" kaikai", des pâtisseries, des boissons, ainsi des tee-shirts "journée de la femme" étaient mis en vente pour contenter les visiteurs.

Pour clôturer cet événement, un ori Tahiti fitness était proposé ainsi qu'une séance de yoga.

Tout au long de la journée un stand de dépistage du diabète, tenu par l'association des obèses et diabétique de Polynésie française, a permis d'effectuer de nombreux tests.



Il est à noter que pour des raisons sanitaires et pratiques, et par arrêté municipal, la circulation automobile et le stationnement ont été restreints durant toute cette journée, au village ; le tout sous la surveillance de la police municipale et de la gendarmerie.