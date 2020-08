Les distilleries de rhum polynésien créent leur syndicat

Tahiti, le 18 août 2020 - Plusieurs sociétés de distilleries de rhum polynésien viennent de se regrouper pour constituer le Syndicat de Défense de l’Indication Géographique Rhum Agricole Polynésie française afin de préserver et valoriser ce breuvage fabriqué au fenua.





Pour préserver et mettre en valeur le rhum issu du terroir polynésien, les distilleries Moux, RDT Rhum T – Taha’a, Ava Tea, Manutea Tahiti, Hotu Fenua et Mana’o se sont regroupées pour constituer le Syndicat de Défense de l’Indication Géographique Rhum Agricole Polynésie française.

Ce nouveau syndicat a été créé pour répondre à trois objectifs. Tout d'abord, il doit aider à la défense de l’indication géographique rhum agricole PF et au respect du cahier des charges associé. Ensuite, il doit favoriser le développement responsable de la filière canne à sucre / rhum, afin de garantir à l’ensemble des acteurs une rentabilité pérenne de leurs activités. Enfin, il a pour rôle de mettre en valeur le rhum agricole PF à travers les actions de promotion de ses membres.

Pour le nouveau syndicat « le rhum agricole, issu de notre terroir polynésien est un rhum de qualité, qui se démarque des rhums de nos confrères antillais ».

Le syndicat présentera plus en détail d'ici quelques jours ses différentes missions.