Les dispositifs de DIESE et DESETI élargis aux boîtes, aux bars, aux coachs…

Tahiti, le 2 septembre 2020 - Le conseil des ministres a précisé ce mercredi les nouveaux secteurs d’activités qui pourront dorénavant prétendre au Dispositif exceptionnel de sécurisation de l’emploi et au Dispositif de sauvegarde de l’emploi des travailleurs indépendants. Ainsi, les personnes travaillant dans les discothèques, les bars, dans le monde du spectacle, de la culture, de l’événementiel, du bien-être ou encore les coachs sportifs…, pourront profiter de ces deux mesures de soutien.



Bonne nouvelle pour de nombreuses entreprises, salariés et travailleurs indépendants, les deux dispositifs créés par loi du Pays : le DiESE (Dispositif exceptionnel de sécurisation de l’emploi) et le DESETI (Dispositif de sauvegarde de l’emploi des travailleurs indépendants) vont s’étendre à de nouveaux secteurs d’activité, selon le conseil des ministres de ce mercredi.

En effet, compte tenu de l’évolution récente de la situation sanitaire et des décisions prises par les autorités, impactant l’activité de certains secteurs d’activité, il a été décidé d’ajouter de nouveaux secteurs éligibles. Ainsi, les discothèques et activités assimilées, les bars, les salles de spectacles et prestataires culturels, les prestataires dans le domaine de l’événementiel (foires, expositions, évènements sportif etc.), les salles de sport et coaching sportif et les activités de bien-être et de SPA (à noter que ces activités recouvrent également les activités d’esthétique), pourront également y prétendre.