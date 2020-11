Les dispositifs d’aide DiESE et DESETI prolongés

La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, a réuni, mardi après-midi, les partenaires sociaux en concertation globale tripartite afin d’évoquer avec les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés une évolution des dispositifs exceptionnels de sauvegarde des emplois DiESE et DESETI.Le gouvernement a décidé de prolonger au-delà du 30 novembre la période de circonstances exceptionnelles sur laquelle s’appuient ces dispositifs de sauvegarde de l’emploi.Depuis mai dernier, près de 10 000 salariés ont vu leur réduction du temps de travail partiellement compensée par une aide financière du Pays.Afin d’éviter des licenciements pour motif économique dans les entreprises contraintes de réduire leur activité, le Dispositif exceptionnel de soutien à l’emploi (DiESE) permet de soutenir les acteurs économiques par une aide financière permettant de compenser la perte de revenu des salariés impactés par la baisse du temps de travail.Le DESETI, s’adresse aux personnes physiques patentées qui exercent une activité professionnelle non-salariée et qui ont été contraintes de cesser totalement leur activité du fait de circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie due au Covid-19.