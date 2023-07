Les discussions à ATN s’éternisent

Tahiti, le 11 juillet 2023 - Avec l’enveloppe de 510 millions Fcpf proposée par le président du Pays lundi soir, les syndicats grévistes d’Air Tahiti Nui ont fait des simulations sur leur grille salariale dans la journée, ce mardi. À 17 heures, ils avaient de nouveau rendez-vous à la présidence pour enfin trouver un accord.



On prend les mêmes et on recommence. Ce mardi soir, alors que l’on pensait que les concernés se réunissaient juste pour signer un accord, c’est la soupe à la grimace dans la salle de réunion de la présidence. Les délégués syndicaux des PNC grévistes d’Air Tahiti Nui sortent de temps en temps de la salle pour prendre l’air. À l’intérieur, on négocie.



Pourtant, les délégués syndicaux étaient arrivés en avance et avec de l’espoir à la présidence. Lundi, les discussions ont duré jusque tard dans la nuit, mais les délégués syndicaux et le président Moetai Brotherson se sont quittés sur des embrassades et des sourires. “On est allé au bout de ce que l’on peut proposer”, a confié le président du Pays, aussi ministre du Tourisme et des Transports aériens.

230 millions de Fcfp de revalorisation pour les PNC ? Un effort de 510 millions de Fcpf par an, c’est ce que le Pays peut donner à la compagnie après les discussions de lundi soir. “Ce n’est pas neutre”, a reconnu le président du Pays. Dans ces 510 millions de Fcpf, il y a la restitution des 5% concédés par le personnel de la compagnie pour la soulager durant la crise Covid et l’indice du coût de la vie (ICV) pour tout le personnel d’ATN.



“On rajoute à la grille salariale 230 millions Fcpf ” par an, a avancé Moetai Brotherson, ce qui correspond à une augmentation de 20% en moyenne pour les PNC uniquement, selon le président. Le salaire des PNC n’a pas été revu à la hausse depuis 2008. Les syndicats sont clairs, la hausse de l’ICV et la restitution des 5% ne sont pas à prendre en compte dans la revalorisation salariale. À l’heure où nous mettions sous presse, mardi soir, aucun accord n’avait été trouvé.

Rédigé par Jules Bourgat le Mardi 11 Juillet 2023 à 20:56 | Lu 1112 fois