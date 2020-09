Les deux Corées frappées par le typhon Maysak

Busan, Corée du Sud | AFP | jeudi 03/09/2020 - Un puissant typhon a frappé jeudi les deux Corées, tuant au moins une personne au Sud et provoquant des inondations dans les rues d'une ville portuaire du Nord.



Le typhon Maysak a touché terre à Busan, sur la côte méridionale de la Corée du Sud, avec des rafales de vent atteignant les 140 km/h.



Dans cette ville, une femme a été tuée par une forte bourrasque qui a soufflé les vitres de son appartement.



Des rues ont été inondées, des arbres et des feux de circulation arrachés alors que plus de 2.200 habitants ont été évacués vers des abris.



Dans le sud de la péninsule ainsi que sur l'île de Jeju, plus de 120.000 foyers ont été privés de courant.



Les fortes rafales de vent ont également brisé la nuque d'une statut représentant un brachiosaure - un immense dinosaure herbivore - dans un parc de la ville portuaire d'Ulsan.



Le typhon s'est ensuite dirigé vers le nord, passant par la mer du Japon, avant de toucher terre une seconde fois à Kimchaek, une ville de Corée du Nord, jeudi vers 02H00 GMT.



Les catastrophes naturelles provoquent généralement davantage de dégâts en Corée du Nord qu'en Corée du Sud, en raison notamment de la fragilité des infrastructures nord-coréennes.



Le pays est en outre très vulnérable au risque d'inondations du fait de la déforestation.



En Corée du Nord, le typhon était accompagné de fortes précipitations.



Dans la ville portuaire de Wonsan, située sur littoral est du pays, quelque 385 millimètres de pluie son tombés en quelques heures.



Les médias officiels de Pyongyang étaient en état d'alerte, diffusant en direct des images dont celles d'un journaliste au milieu d'une rue inondée de la ville portuaire.



Les autorités ont cependant levé leur alerte au typhon quand il a commencé à faiblir en prenant la direction de la Chine.



"Le typhon passera par Musan (située à la frontière avec la Chine) et quittera notre pays", a affirmé un météorologue à la télévision nord-coréenne.



"Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des conséquences", a-t-il ajouté.



Au Japon, les recherches en mer de Chine orientale se poursuivaient pour tenter de retrouver des survivants d'un navire qui a fait naufrage la veille avec 43 membres d'équipage à bord et 5.800 vaches.



Une seule personne avait été secourue jeudi après-midi par les garde-côtes japonais.



Le Gulf Livestock 1 avait émis un appel de détresse, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu'il a été pris dans une mer agitée lors du passage du typhon, à environ 185 kilomètres de l'île d'Amami Oshima (sud-ouest du Japon).



L'un des moteurs du navire a calé lorsqu'une immense vague l'a fait se retourner, selon le témoignage du survivant, un Philippin, cité jeudi dans un communiqué des garde-côtes nippons.



Il a expliqué avoir sauté par-dessus bord alors que le bateau était en train de se retourner, ayant juste eu le temps d'enfiler un gilet de sauvetage. Le bateau a ensuite coulé, selon lui.



Maysak est le second typhon à frapper la péninsule coréenne en une semaine.



Le leader nord-coréen Kim Jong Un s'est rendu le 28 août dans une région agricole qui avait essuyé le passage du typhon Bavi, en se disant soulagé de voir que les dégâts y étaient "moins importants que prévu".



Les météorologues ont mis en garde contre l'approche d'un autre typhon, Haishen, qui devrait atteindre la péninsule coréenne lundi matin. Des rafales de vent allant jusqu'à 144 km/h sont attendues.