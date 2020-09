Les deux Corées en état d'alerte à l'approche du typhon Maysak

Séoul, Corée du Sud | AFP | mercredi 02/09/2020 - Les avions ont été cloués au sol en Corée du Sud, et des avertissements lancés mercredi sur toute la péninsule en raison de l'arrivée prochaine du typhon Maysak, qui risque d'être le plus puissant depuis de nombreuses années dans la zone.



Ce sont plus de 300 vols intérieurs qui ont été annulés en Corée du Sud, alors que la tempête se trouvait encore au sud de la péninsule, accompagnée de vents soufflant à 162 km/h.



Le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a affirmé que ce typhon pourrait être aussi puissant que Maemi, qui avait fait 131 morts en 2003 et 4.000 milliards de wons (2,8 milliards d'euros) de dégâts.



"Nous sommes particulièrement inquiets", a-t-il ajouté.



Maysak devrait toucher terre mercredi soir à l'ouest de Busan (sud) avant de suivre une trajectoire nord le long de la côte est de la Corée du Sud et de poursuivre sa course en mer du Japon, ou mer de l'Est selon l'appellation coréenne.



Le typhon devrait ensuite frapper le nord-est de la Corée du Nord.



"Le vent pourrait se renforcer" mercredi soir et jeudi, a indiqué l'agence météorologique sud-coréenne, qui s'attend à plus de 400 millimètres de précipitations.



Les catastrophes naturelles provoquent généralement davantage de dégâts en Corée du Nord qu'en Corée du Sud, en raison notamment de la fragilité des infrastructures nord-coréennes. Le pays est en outre très vulnérable au risque d'inondations du fait de la déforestation.



Les médias publics du Nord indiquent que les autorités ont pris des "mesures urgentes" pour minimiser les dégâts.



"Des pluies importantes et des vents soutenus sont attendus dans plusieurs régions de la RPDC", a averti l'agence officielle nord-coréenne KCNA.



Maysak est le second typhon de la semaine sur la péninsule.



Le leader nord-coréen Kim Jong Un s'est rendu la semaine dernière dans une région agricole qui avait essuyé le passage du typhon Bavi, en se disant soulagé de voir que les dégâts y étaient "moins importants que prévu".