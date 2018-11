Les derniers gradés de la DSP promus

PAPEETE, le 16 novembre 2018 - Une cérémonie de remise de galons s'est tenue vendredi matin, dans les locaux de la Direction de la sécurité publique (DSP). Il s'agit de récompenser le travail de ces fonctionnaires de police qui exercent depuis plus de dix ans. Pour finir l'année 2018, sept ont ainsi été promus au rang supérieur, c’est-à-dire qu’ils accédaient au grade de brigadier, au titre de brigadier-chef ou de major.



Sept fonctionnaires de police ont reçu une promotion vendredi matin. Quatre d'entre eux ont été élevés au rang de brigadier, deux sont devenus brigadier-chef et le dernier a reçu le galon de major.



" Ça concerne des fonctionnaires du corps des gardiens de la paix, dans le cadre de leur évolution de carrière. En tant que directeur, j'ai dû négocier avec les autorités pour obtenir un maximum de postes ", expose Mario Banner, directeur de la DSP.



Pour obtenir ces promotions, les récipiendaires devaient répondre à quelques critères. " Il y a d'abord des conditions d'ancienneté de gardien à brigadier, ensuite, c'est le directeur qui choisit en fonction d'un certain nombre de critères, le mérite de la personne, le travail qu'elle fournit… ", explique Mario Banner.



Et de rajouter : " Ce sont des moments difficiles pour un directeur parce qu'il y a plus de candidats que de promus. Après, il y a des choix à faire et pour ceux qui attendent, on verra l'année prochaine. "