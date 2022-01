Les députés indonésiens approuvent la construction d'une nouvelle capitale: "Nusantara"

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 18/01/2022 - Le parlement indonésien a voté mardi une loi approuvant le transfert de la capitale de Jakarta, sur l'île densément peuplée de Java, vers Bornéo, île qui abrite l'une des plus grandes forêts tropicales au monde.



La nouvelle capitale politique de l'archipel d'Asie du Sud-Est, baptisée "Nusantara", doit être construite à quelque 2.000 kilomètres de la capitale actuelle, qui devrait rester la capitale économique.



La chambre basse du Parlement indonésien a approuvé le cadre législatif du projet qui avait été annoncé par le président Joko Widodo en 2019.



Jakarta, une conurbation géante de plus de 30 millions d'habitants manque d'infrastructures, est affectée des embouteillages géants, un haut niveau de pollution et voit sa zone côtière s'enfoncer sous le niveau de la mer provoquant de fréquentes inondations.



La nouvelle capitale occupera plus de 56.000 hectares dans la province de Kalimantan Est, sur l'île de Bornéo, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei.



Au total, plus de 256.000 hectares ont été réservés en vue d'une expansion du projet.



Les premières maquettes de la nouvelle capitale montrent un projet utopiste de ville intelligente construite au milieu des arbres, mais peu de détails ont été confirmés à ce stade.



La construction du projet qui devait débuter dès 2020 a été ralentie par la pandémie. Elle devrait s'étaler en plusieurs étapes jusqu'en 2045.



Le président Joko Widodo a indiqué lundi que dans la nouvelle capitale "zéro émission", "les gens seront proches de toute destination, et pourront s'y rendre en vélo ou à pied".



"Cette capitale aura des bureaux gouvernementaux" mais sera aussi "une nouvelle métropole intelligente qui pourra attirer des talents internationaux et sera un centre pour l'innovation".



"Nusantara", qui signifie "archipel" en indonésien, a été choisi parmi une liste de 80 noms car il est reconnaissable facilement par les citoyens et facile à mémoriser, a expliqué lundi le ministre au Développement Suharso Monoarfa.



La future capitale sera gouvernée par l'Autorité gouvernementale pour la capitale, une nouvelle entité dirigée par un responsable nommé par le président pour un mandat de cinq ans, selon la loi adoptée par le parlement.



Un futur décret présidentiel détaillera le budget du projet évalué précédemment à quelque 33 milliards de dollars.



En Asie, la Malaisie a également déménagé sa capitale administrative à Putrajaya en 2003 tandis que la Birmanie a établi une nouvelle capitale en 2006 à Naypyidaw.