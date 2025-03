Les dépenses de la Fifa pour le foot polynésien

Tahiti, le 11 mars 2025 - L'équipe masculine de football de Tahiti est proche d’entrer dans l'histoire alors qu’elle affrontera la Nouvelle-Calédonie en demi-finale de qualification de l'OFC pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026.



Si Tahiti atteint la finale de qualification de l'OFC, elle concourra pour la première fois de l'histoire de l'Océanie pour une entrée directe dans une Coupe du Monde de la Fifa ou au moins sera assurée d'une place dans le barrage intercontinental pour le finaliste perdant.



Au fil des ans, les Toa Aito ont produit des footballeurs extrêmement habiles et talentueux qui ont excellé sur la scène mondiale du beach soccer, mais qui ont également le potentiel de faire des vagues dans le format traditionnel du jeu.



Tahiti a toujours été l'une des équipes les plus fortes de la région et est devenue la première équipe, autre que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à remporter la Coupe des Nations de l'OFC en 2012 et à se qualifier pour la Coupe des Confédérations au Brésil.



Après son meilleur moment en 2013, le pays a malheureusement connu un déclin constant jusqu'à sa position la plus basse au classement Fifa, soit 196, en mai 2016. Depuis ce point bas, la Fédération tahitienne de football (FTF) a réalisé des progrès constants, sous la tutelle de l'entraîneur Samuel Garcia et le soutien du financement Forward de la Fifa.



La Fifa à la rescousse



En 2023, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a inauguré le nouveau terrain artificiel au siège de la FTF lors d'une visite à Papeete. Une installation qui a été financée à hauteur de 81,5 millions de francs par le deuxième cycle Forward de la Fifa (2020-2023). Et ce alors qu’au cours du premier cycle Forward de la Fifa (2026-2019), la FTF a reçu un financement pour construire un nouvel immeuble de bureaux ainsi qu'une installation dédiée au beach soccer. Le président de la FTF, Thierry Ariiotima, est reconnaissant de ce soutien car le terrain en gazon d'origine devait absolument être remplacé en raison de sa forte utilisation : “Le nouveau terrain synthétique financé par les fonds Forward 2.0 permet aux différents utilisateurs, notamment aux joueurs de l’académie, qui a ouvert en août 2024, de disposer d’un terrain de qualité qui garantit la progression, que ce soit par l’entraînement et/ou les matchs”, explique-t-il.



Comme de nombreuses nations insulaires du Pacifique, Tahiti dépend également fortement du financement opérationnel du programme Forward de la Fifa pour soutenir ses équipes nationales en compétition dans la région et au-delà. Le financement Forward de la Fifa représente 53% du budget de la fédération, et si l’on inclut le programme de développement des talents (TDS) et le financement de la Fifa pour le projet de football féminin, la part de la Fédération internationale représente 65% du financement total.



Chaque association membre de la Fifa peut demander 8 millions de dollars US pendant le programme Forward 3.0 de la Fifa (2023-2026), dont Tahiti a utilisé environ 9,8 millions de francs pour financer partiellement sa participation à la Coupe des Nations de l’OFC 2024 et 19,1 millions de francs pour participer aux matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la Fifa en cours.



“La part de la Fifa dans les revenus de la FTF démontre son importance pour le financement de toutes nos activités, des opérations quotidiennes au développement du football des jeunes, en passant par le soutien aux ligues, districts et clubs, les sélections, ainsi que les infrastructures”, explique le président de Tahiti Football.



La compétition régulière de ses équipes nationales a porté ses fruits, Tahiti ayant atteint la finale des éliminatoires de la Coupe du Monde de la Fifa en 2022 au Qatar, pour ensuite perdre de justesse face à la Nouvelle-Zélande, et les demi-finales de la Coupe des Nations de l'OFC l'année dernière, où les All Whites étaient à nouveau trop forts.



Le festival des îles lui aussi financé



Comme de nombreuses nations du Pacifique, Tahiti a eu du mal à obtenir des matches pendant la pandémie de Covid-19, mais la compétition régulière ces dernières années a permis à Tahiti de remonter à la 153e place du dernier classement Fifa.



Avec une entrée directe et la place supplémentaire en play-off intercontinental disponible pour les équipes de l'OFC, les Toa Aito ont une motivation sans précédent pour remporter leur demi-finale contre la Nouvelle-Calédonie à Wellington le 21 mars.



“La Coupe des Nations de l'OFC et les matchs de qualification pour la Coupe du Monde ont permis d'affiner les automatismes de l'équipe, mais la préparation de l'équipe est mise à rude épreuve par le calendrier très serré avec plusieurs compétitions internationales disputées”, explique Ariiotima. Il note que dans les trois prochains mois, de nombreux joueurs clés disputeront les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Ligue des Champions de l'OFC, la Coupe du Monde de Beach Soccer aux Seychelles, ainsi que les compétitions locales. “Les joueurs (amateurs) impliqués dans ces compétitions peuvent rencontrer des difficultés de disponibilité en raison du manque de congés et du refus éventuel de leurs employeurs et les joueurs tentent de jongler entre les différentes contraintes.”



Outre les déplacements pour jouer contre des adversaires étrangers, le financement Fifa Forward permet également aux équipes locales d'assister au Festival des îles, le plus grand événement biennal de football en Polynésie française. Le président Infantino a d’ailleurs participé à la cérémonie d'ouverture du Festival des îles en 2023 et a été témoin de la passion des Tahitiens pour le football et leur culture, qui joue un rôle majeur dans le festival. “Sans le soutien financier de la FIFA via Forward 3.0, le Festival des îles ne pourrait pas se dérouler dans le même format qu'il le fait actuellement”, estime Ariiotima.



Le responsable du bureau de développement régional de la Fifa, David Firisua, a salué la Fédération tahitienne de football (FTF) comme un exemple remarquable d'utilisation stratégique et efficace. “La Fifa applique des normes de conformité rigoureuses dans la supervision des Fonds de développement Fifa Forward et la FTF a fait preuve d'une diligence exceptionnelle en proposant des projets bien structurés et adaptés à leurs objectifs stratégiques”, a reconnu Firisua. Il a également souligné l'approche équilibrée de la fédération en matière d'allocation de fonds : “La FTF a judicieusement utilisé une partie de son financement pour les dépenses opérationnelles et de voyage à court terme tout en réalisant des investissements à long terme dans des projets d'infrastructure qui profiteront aux joueurs locaux pour les années à venir.”