Les défis du tourisme à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 20 mars 2025 – Soutenir l’implantation d’un kiosque-info à Teahupo’o, favoriser le retour des croisiéristes à Vairao et surfer sur l’ouverture du parc de la pointe Riri à Toahotu, voici quelques-uns des défis qui attendent le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest cette année.





Le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest s’est réuni en assemblée générale, mercredi soir, à la mairie de Vairao. Prestataires nautiques, hébergeurs, artisans, restaurateurs, une partie des 70 adhérents était présente, l’occasion d’évoquer un certain nombre de projets.



Un premier point stratégique concernait le retour compliqué d’un kiosque-info à Teahupo’o, le projet ayant été “avorté” une première fois l’an dernier avec la reconstruction des sanitaires à la fin de la route. “Le PK 0 est le point de chute des touristes qui viennent à Taiarapu-Ouest, toujours aussi nombreux, voire plus, avec toute la communication autour des JO. C’est important d’avoir un kiosque sur place, car actuellement, les visiteurs arrivent et on ne s’occupe pas d’eux, alors qu’on pourrait valoriser les artisans et les prestataires de toute la commune”, souligne Bernadette Wasna, présidente du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest. “On a une opportunité ‘clés en main’ avec le Service du tourisme, mais il y a des dissentions au niveau de la commune et de la population, qui estiment que la plage n’est pas assez grande. Même au pied de la passerelle, bien que ça ait été acté, ça pose problème. On a obtenu une rallonge de deux semaines pour essayer de convaincre tout le monde, avant de perdre cette opportunité financée par le Pays. Ce serait vraiment dommage !”



​Les trois communes concernées

Inaugurées en 2018 par le Paul-Gauguin, les escales des croisiéristes à Vairao ont été interrompues par la crise sanitaire et n’ont jamais repris. Si le comité “a eu la confirmation qu’il n’y aurait pas de passage à Vairao en 2025”, il compte se mobiliser pour intéresser des navires d’ici 2026. “On a prévu de se rencontrer avec tous les prestataires nautiques pour pouvoir faire le point sur les offres, car la réponse du Tahiti Cruise Club, c’est qu’il n’y a pas assez d’activités. Sauf que depuis 2020 et les JO, ça a évolué. Aujourd’hui, il y a matière à revenir. On a plus de prestataires nautiques et aussi plus d’artisans réunis en village sur le quai, qui pourraient bénéficier de ces escales”, remarque la référente.



Dans la commune voisine de Toahotu, le comité du tourisme guette l’ouverture du parc de la pointe Riri, où il entrevoit diverses opportunités de développement. “On avait envisagé de se positionner par rapport à cet appel à candidatures, mais le cahier des charges était trop lourd. Aujourd’hui, on aimerait travailler avec le futur gestionnaire. Il y a plein de choses à faire ! Ça nous permettrait d’intégrer davantage de représentants de Toahotu dans l’équipe, pour ceux qui le souhaitent”, indique Bernadette Wasna, qui espère établir le contact dans les prochaines semaines avec le groupement retenu.



Le planning 2025 du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest n’est pas figé, mais deux journées culturelles sont déjà en projet, l’une pour valoriser la vague de Teahupo’o en réunissant des artistes, et l’autre pour célébrer Matari’i i raro. Comme chaque année au mois d’août, l’équipe sera mobilisée pour la Tahiti Pro. Des formations sont également au programme.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 20 Mars 2025 à 15:26 | Lu 698 fois