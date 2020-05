Les défis de la reprise pour les établissements scolaires

"On ne laissera personne sur le bord de la route"



"Pour nous, l'objectif, c'était d'ouvrir les établissements et de faire venir un maximum d'élèves attendus. Nous avons eu plus de 60% des élèves qui étaient attendus qui sont venus ce qui est un très bon chiffre. Ça veut dire que les parents ont confiance en leurs écoles, collège et lycées et qu'ils ont confiance dans les mesures sanitaires. Donc on espère aujourd'hui et dans la semaine à venir, augmenter ce pourcentage. Certes, ça fait peut par rapport à l'effectif global, mais ce qui est important c'était d'amorcer ce retour et surtout d'être au-dessus de 50% des élèves attendus, et on y est.""Les organisations sont à la fois respectueuses du protocole, mais toujours avec de la fantaisie. Les écoles ont utilisé des dessins pour faire comprendre aux plus jeunes les contraintes. Il y a eu un travail énorme pour faire en sorte qu'il y ait une reprise, et que cela se fasse dans la confiance. Et de ce qu'on a entendu pour hier et de ce qu'on a vu aujourd'hui, le bilan est plutôt positif.""Pour le premier degré, c'est effectivement les mairies qui ont œuvré pour soutenir les écoles et pour le second degré, il y a des budgets. Les établissements ont leurs budgets, mais j'ai toujours rassuré les chefs d'établissement en disant que si le budget nécessitait de prendre en compte une part de ce qu'ils ont dépensé, on ne les laissera pas de côté. La DGEE et la ministre ont des budgets et on accompagnera le second degré.""Pour le privé, cela se fera dans le cadre de la subvention que le Pays donne chaque année aux enseignements privés. On fera des bilans à la fin de cette crise mais clairement, on ne laissera personne au bord de la route."