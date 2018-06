Les courses en pareu reprennent au galop

PAPEETE, le 22 juin 2018. La seconde course de la saison aura lieu à l'hippodrome le 1er juillet. Cette journée sera marquée par le retour de la course en pareu, après quatre ans d'absence.



Bonne nouvelle pour les amateurs de courses hippiques : les courses en pareu sont de retour pour cette saison. Cette course traditionnelle en pareu n'avait plus eu sur l'hippodrome depuis 2014. "On avait arrêté car on trouvait qu'il n'y avait pas assez de jokeys aguerris ", explique Gilles Valdenaire, secrétaire général de l'Association hippique et d'Encouragement à l'Elevage de Polynésie Française. "Il fallait qu'ils s'exercent." L'association espère avoir cinq à six chevaux alignés sur la ligne de départ de la course en pareu.



Les aficionados attendant le grand prix prévu le 14 juillet avec impatience. Mais le prochain rendez-vous est le 1er juillet. Les courses de ce jour seront un test pour les équidés avant la Fête nationale. Le dimanche 1er juillet, les courses d'attelage se feront sur 2 200 mètres. Le galop se fera sur 1 300 mètres. La course en pareo se fera sur 800 mètres.



Deux semaines plus tard, les courses d'attelage se feront sur 3 200 mètres, 1 300 mètres pour le galop C (course avec des chevaux nés au fenua), 2300 mètres pour le galop importé (course avec des chevaux nés hors du fenua) et 800 m pour le pareu. Pour le 14 juillet, il y aura donc des courses plus longues. " Au lieu de partir à fond, il faudra gérer le départ de course et partir plus doucement" , analyse Gilles Valdenaire. Les chevaux qui s'illustreront le 1er juillet ne seront donc pas forcément ceux qui seront dans le tiercé gagnant le 14 juillet. Ce jour-là, les chevaux devront faire preuve d'endurance.



L'an dernier, deux chevaux ont tiré leur épingle du jeu. Les passionnés d'hippisme attendent de voir s'ils confirmeront leurs bons résultats cette année. Sur la course de trot, Gosimongo, appartenant à Teihotua Ramon, a gagné une grande partie des courses de trot attelé. Du côté des ambleurs, FiftyTuesday, appartenant à Pierre Izal, président de l’association, était souvent le premier sur la ligne d'arrivée.