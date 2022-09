Les convoyeurs de cocaïne jugés le 20 octobre

Tahiti, le 26 septembre 2022 – Le capitaine et le matelot suédois, qui ont été contrôlés mercredi dernier avec 423,862 kg de cocaïne à bord de leur voilier, comparaîtront devant le tribunal correctionnel le 20 octobre.



Les deux ressortissants suédois, qui avaient été placés mercredi dernier en retenue douanière puis en garde à vue vendredi, suite à la saisie de 423,862 kg de cocaïne à bord de leur voilier le matin lors de leur entrée au port de Papeete, comparaîtront devant le tribunal correctionnel le 20 octobre. Ils sont poursuivis des chefs d'importation, détention et transport de stupéfiants et délits de contrebande, des faits commis en Polynésie française entre le 15 et le 21 septembre. Le capitaine âgé de 55 ans et le matelot âgé de 46 ans sont sortis de leur garde à vue de 48 heures dimanche. Le parquet avait requis leur incarcération dans l'attente de leur procès. Les deux hommes ont été présentés au juge des libertés et de la détention. Le matelot, qui a reconnu les faits, a été placé en détention provisoire. La capitaine, qui a protesté de son innocence, a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire.