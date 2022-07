Les concours du Heiva de Hao sont lancés

Hao le 3 juillet 2022 - Le Heiva de Hao est lancé et avec lui ses concours d'artisanat, de chants et de danse qui ont commencé ce week-end avec samedi soir, les himene ru'au et les danses individuelles des enfants.



Le Heiva bat son plein à Hao. Une soirée de concours de chants et danses s’est déroulée samedi soir sur la scène de la place Tokere, qui est aussi le centre du village des forains, où le public s'est déplacé en nombre. Dans la catégorie himene ru'au, trois groupes étaient en lice : les Protestants, Tiona nehenehe et le groupe de Dylan. Le himene ru’au, plutôt apprécié des plus âgés, n’a pas manqué à sa réputation en apportant son lot de couleurs et de la tradition à la soirée. Du côté du concours de meilleurs danseurs et danseuses en catégorie enfants, sept se sont présentés sur scène dont deux garçons, Kamahani et Émile, et cinq filles : Erena, Kamahani, Anais, Tuheata, et Alohi. Costumés et motivés, ils ont offert de beaux moments de joie à leur famille et amis et leurs prestations ont été très appréciées.



Au terme de la soirée et après délibération du jury, dans la catégorie himene ru’au c’est le groupe Tiona nehenehe qui a remporté le concours, suivi du groupe de Dylan. Le groupe des Protestants est arrivé en troisième position.



Dans la catégorie “meilleur danseurs”, chez les garçons c’est le jeune Émile qui l’emporte devant Kamahani. Chez les filles, où la compétition était plus serrée, c’est la jeune Anaïs qui a gagné devant Tuheata et Erena.



Concours de tressage de koitika Le koitika, c’est le nom que les Paumotu donnent à la nervure des feuilles latérales de la palme de cocotier. Ce matériau très connu pour son usage dans la fabrication du fameux balai ni’au, a d’autres usages à la fois décoratifs et utilitaires comme pour la fabrication des chapeaux, la confection de costumes traditionnels ou encore des ustensiles de la vie quotidienne.



Dans le cadre du Heiva de Hao, de nombreux concours sont organisés, notamment celui du tressage de koitika qui a eu lieu jeudi dans le hall de la mairie. Titaina, Saida et Irène étaient les trois participantes. Elles devaient confectionner trois objets : un vase, un sous-plat et un chapeau. L'utilisation de matériel était imposée : un couteau, du fil de fer et du ruban. Le koitika devait lui être débarrassé à l’avance de sa feuille afin de gagner du temps lors du concours. Durant 8 heures, elles se sont affairées à la tâche en essayant de mettre le maximum de leur savoir-faire dans ces trois réalisations.



La gagnante n’est pas encore connue car le jury délibérera ultérieurement et le podium sera proclamé lors d’une soirée spéciale de remise de prix. Elles recevront chacune un prix : une enveloppe de 5 000 Fcfp pour la gagnante, 4 000 pour la seconde et 3 000 pour la troisième.

