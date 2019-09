Les comptes 2018 du régime général des salariés approuvés en déficit

La branche maladie concentre 44% des dépenses du régime. Le montant des prestations servies en 2018 s’élève à 37,3 milliards de Fcfp, dont 3,6 milliards au titre des indemnités journalières, et 33,6 milliards de Fcfp versés au titre des prestations en nature. L’évolution de ce poste de charges est de +6% par rapport à l'exercice précédent. Il augmente en effet de +3 % en 2018 pour les indemnités journalières et +7% pour les prestations en nature.Ces prestations sont néanmoins entièrement financées par les recettes de cotisations (37,529 milliards Fcfp) en augmentation de 6 %, en lien direct avec l’amélioration des masses salariales soumises à cotisations (+7,6 milliards de Fcfp).Au terme de l’exercice 2018, la branche maladie accuse un résultat négatif de 1,186 milliard Fcfp, qui accroît son déficit cumulé s’élevant désormais à 15,143 milliards de Fcfp, dont 8,468 milliards Fcfp sont pris en charge par le Pays via le Fonds pour l'amortissement du déficit social (FADES).Le déficit non pris en charge par le FADES s’est aggravé de près de 2 milliards Fcfp en l’espace d’un exercice (4,689 milliards Fcfp en 2017 à 6,675 milliards Fcfp en 2018). Son apurement sera assumé dès 2019, par le produit de la cotisation exceptionnelle créée la même année, à la charge exclusive des employeurs (loi du Pays du 31 janvier 2019).