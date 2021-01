Les comparutions immédiates bondissent avec les affaires d'ice

Tahiti, le 16 janvier 2020 - La traditionnelle audience solennelle de rentrée s'est déroulée vendredi matin au palais de justice de Papeete en présence des autorités de l'État et du Pays. En 2020, et malgré une année judiciaire marquée par la crise sanitaire et économique, la justice aura su maintenir son activité. Tous comme les années précédentes, les priorités du parquet restent la lutte contre le trafic d'ice et le fléau des violences conjugales.



Comme il en est d'usage chaque année, la cour d'appel et le tribunal de première instance ont fait leur rentrée solennelle vendredi en présence des autorités de l'État et du Pays ainsi que de l'ancien Garde des Sceaux, Dominique Perben.



C'est sans surprise que le sujet de l'ice a été abordé en priorité par le procureur général, Thomas Pison, lors de son discours. Il a ainsi salué la mise en place d'une antenne de l'office anti-stupéfiant (OFAST) en Polynésie qui, "adossée" à la Section de recherches et à la cross, est venue "renforcer" les dispositifs. Thomas Pison a également annoncé que le "nombre de comparutions immédiates" allait connaître "une augmentation sensible dans le futur" tant il est "important d'apporter une réponse institutionnelle ferme, claire et rapide" à la problématique du trafic d'ice. Il a ainsi confirmé la tendance qui se lit dans les chiffres ces dernières années avec 344 comparutions immédiates en 2020 contre 165 en 2017.