Les compagnies aériennes réclament le même traitement qu'Air France

Le SCARA demande la mise en place d’un fonds d’urgence d’un milliard d’euros pour aider les compagnies aériennes françaises hors Groupe Air France https://t.co/qi3FFb43Tc

#avgeeks #AirFrance pic.twitter.com/XP2iQFlKDg

— SCARA (@SCARA_AERO) April 27, 2020



L'épidémie de coronavirus a causé la quasi-paralysie du transport aérien, et les compagnies sont aujourd'hui confrontées à de grandes difficultés. Ainsi pour l’aider à traverser cette crise, le groupe Air France-KLM, dont l'Etat détient près de 14% du capital, a indiqué vendredi dernier dans un communiqué avoir reçu une aide de sept milliards d'euros de la part de l'Etat, “soit près de 45% du chiffre d’affaires annuel de la compagnie (hors KLM)", précise le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara), qui rassemble onze compagnies dont Air Tahiti et Air Tahiti Nui, dans un communiqué diffusé lundi.Dans ce même communiqué, le Scara réclame auprès de l'Etat le même soutien pour les “compagnies ne faisant pas partie du groupe Air France”, et demande la mise en place d'un fonds d’urgence d’un milliard d’euros, “proportionnel à ce qu’Air France a obtenu de l’État.”“Pourquoi Air France est-elle la seule compagnie française à bénéficier d’un tel soutien ?”, s'interroge le syndicat. “Le chiffre d’affaires global des autres compagnies aériennes françaises représente environ 15% de celui d’Air France. Ces compagnies aériennes rencontrent les mêmes difficultés qu’Air France et sont tout aussi soucieuses de renouveler leurs flottes pour améliorer leur compétitivité et participer à la transition écologique”, indique le communiqué.Selon le Scara, le plan d'aide de l'Etat pour le groupe Air France permettra à ce dernier de faire “face à la crise Covid-19, mais aussi d’honorer ses commandes d’avions nouveaux”, et de “restructurer son réseau aérien court/moyen-courrier pour affronter la concurrence étrangère qui sera encore plus vive au sortir de la crise.”Rappelons par ailleurs que le Pays est actionnaire à hauteur de 84% au capital de Air Tahiti Nui.