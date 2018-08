Les compagnies aériennes évoquent les défis qu'elles rencontrent en Polynésie

PAPEETE, le 28 août 208 - L'année 2018 a été marquée par l'arrivée de deux nouvelles compagnies aérienne sur la route aérienne Tahiti – Etats Unis – Europe. Les représentants d'Air Tahiti Nui, Air France, French Bee et United Airlines se sont retrouvés lors d'un panel de discussion, lundi matin, afin d'évoquer les défis et les opportunités qui les attendent.



Le secteur du transport aérien est en proie à un bouleversement en 2018. Après des années d'oligopole, Air Tahiti Nui et Air France voient arriver coup sur coup French Bee et United Airlines sur la liaison Tahiti-Etats-Unis-Europe.



Les deux compagnies arrivent avec des tarifs plus compétitifs, un fort réseau de liaisons vers l'Europe et les vols intérieurs aux États-Unis et de nouvelles rotations. Ainsi, Air France et Air Tahiti Nui se voient forcés de changer de stratégie et de s'adapter au nouveau marché notamment en baissant les prix des billets. D'ailleurs Gilles Gosselin, représentant de Tahiti Tourisme France Belgique et vice-président d'Aviareps Europe indique "Pour moi la clef du succès c'est l'adaptabilité de nos compagnies aériennes. Il faut bien comprendre son marché, le connaître. Chaque marché est différent, certaines compagnies ont la volonté d'appliquer une stratégie unique et globale. Celles qui ont le plus de succès commercialement sont celles qui comprennent bien leur marché et le satisfaire en proposant un produit adapté. L'offre tarifaire, les conditions tarifaires, les conditions d'émission des billets, de remboursement et un service après-vente efficients sont des choses importantes. Le succès, c'est d'être à l'écoute de son marché. "



Autre défi que rencontrent les compagnies aériennes pour attirer les voyageurs vers la Polynésie : la communication. " Tahiti est une destination majoritairement vendue par les tour-opérateurs parce que c'est un marché de multidestination, c'est un produit complexe à vendre " constate Michel Monvoisin, Président Directeur général Air Tahiti Nui. Ainsi, la complexité de la destination pose problème, mais aussi la connaissance de la Polynésie française. Lionel Rault, le nouveau délégué régional d'Air France poursuit dans ce sens, " Je pense qu'il y a un travail de communication à faire sur la destination elle-même. Il faut bien dissocier Tahiti et ses îles. Il y a aussi beaucoup de confusions sur Bora Bora, Tahiti, Moorea, certains clients pensent qu'il s'agit de Pays complètement différents. "



Enfin, le mythe longtemps entretenu d'une Polynésie hors de prix faite pour les jeunes couples fortunés en lune de miel ou les stars millionnaires est aussi un frein pour de nombreux touristes," Les voyageurs ont toujours la vision de Bora Bora très chère. Cette image est en train de changer. Nous voulons faire de ce voyage d'une vie, une destination où l'on va plusieurs fois. Il y a beaucoup de travail à faire aux États-Unis ne serait-ce que pour informer le client sur le type de vacances qu'ils peuvent vivre en Polynésie ", détaille Julie Reid, représentante de United Airlines.



Les quatre compagnies se sont donc associées avec Tahiti Tourisme afin d'assurer la promotion de la destination. Par ailleurs, tous s'accordent à dire qu'il faut plus exploiter les partenariats et les connexions avec les autres destinations. "Je pense qu'il y a peut-être à développer le marché américain via des correspondances à Los Angeles pour nous. Nous avons via notre partenaire Delta Airlines, les moyens de le faire. C'est un challenge qu'il nous faut relever. Nous avons plus de 25 villes des États-Unis et du Mexique en correspondance depuis Los Angeles. Je pense que c'est un challenge qui n'est pas assez exploré ", conclut le porte-parole d'Air France en Polynésie.