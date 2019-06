PAPEETE, le 19 juin 2019. Le recours à l’emprunt des communes a doublé en 2017. L'Agence française de développement constate que les communes investissent plus mais qu’elles pourraient le faire encore davantage. Elles disposent en effet d’une large marge de manœuvre.



Après avoir épluché les budgets 2017 des communes du fenua, l'Agence française de développement (AFD) a publié la sixième édition de l'observatoire des communes de Polynésie française. L'AFD indique que les communes ont dégagé « une épargne en forte hausse mais encore faible », relève Sévane Marchand, co-rédactrice du rapport. Les communes ont ainsi produit 2.8 milliards de Fcfp d’épargne brute. A moins d’un an des municipales, ce rapport apparaît comme un premier bilan de leur mandat des tavana sur la période de 2014 à 2017.



Comme l’avait déjà relevé l’an dernier l’AFD, les communes pourraient investir encore plus en mobilisant leur épargne nette et en faisant davantage appel à l'emprunt. Les maires commencent à changer leurs méthodes de travail et le recours à l’emprunt a augmenté. « Le recours à l’emprunt a plus que doublé en 2017. Si cette variation est à relativiser au vu du creux de 2016, le volume de 2017 demeure un record sur la décennie, dépassant 1,2 milliard de Fcfp. L’emprunt finance 15 % des dépenses d’investissement de l’exercice, devenant une variable d’ajustement plus consistante pour les plans de financement des communes », souligne l’AFD. « Cette ressource pourrait encore davantage les compléter et lisser la charge des investissements dans le temps, d’autant plus que les communes polynésiennes disposent, pour une bonne partie d’entre elles, de capacités d’emprunt conséquentes »



Un taux d’endettement faible



Pour la première fois depuis 2012, certaines communes de l’archipel des îles Australes se sont tournées en 2016 et en 2017 vers l’emprunt pour financer leurs investissements. Le taux d’endettement de l’archipel demeure toutefois contenu à 24 %. Concernant les communes de l’archipel des Tuamotu-Gambier, leur taux d’endettement moyen demeure le plus faible malgré le doublement de son encours de dette entre 2016 et 2017. Globalement, toutes les communes demeurent éloignées du seuil d’alerte. A titre de comparaison, le taux d’endettement des communes de Nouvelle-Calédonie, qui ont davantage intégré l’emprunt dans le mode de financement de leurs investissements – moins subventionnés –, s’élève à 55 % (contre 14.8% pour les communes polynésiennes). La dette communale par habitant y est ainsi cinq fois plus élevée.