Les colosses ont fait le show

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - Le championnat de Polynésie de force athlétique 2019 s’est déroulé samedi à la salle de Punaruu. François Lanteires s’est illustré en obtenant la médaille d’or dans la catégorie des plus de 120 kg.



Le championnat de Polynésie de force athlétique s’est terminé samedi par la dernière compétition de la saison, au complexe sportif de la Punaruu, sous l’égide de la Fédération polynésienne d’haltérophilie, de musculation et disciplines associées.



Différentes catégories étaient représentées selon le poids des athlètes, leur sexe et leur expérience. Une bonne partie des concurrents étaient peu nombreux dans leur catégorie, notamment chez les novices et les femmes. Trois mouvements étaient au programme : le squat (S), le développé-couché (DC) et le soulevé de terre (SD), avec trois essais possibles sur chaque mouvement.



Dans la catégorie des athlètes confirmés, en senior, le spectacle a été au rendez-vous avec des sportifs au physique impressionnant. C’est dans la catégorie des plus de 120 kg qu’il y avait le plus de participants : François Lanteires obtient l’or avec 330 kg (S), 170 kg (DC) et 270 kg (SD), Mataarii Viritua est médaille d’argent avec 270 kg (S), 170 kg (DC) et 300 kg (SD) et Mahinui Temarohirani est médaillé de bronze avec 255 kg (S), 210 kg (DC) et 260 kg (SD).



Toujours dans la catégorie des athlètes confirmés, en moins de 120 kg, c’est Kevin Boukansan qui remporte la médaille d’or devant Djanny Wong Hen et Eriatara Ratia, le champion du lever de pierre qui s’intéresse désormais à la force athlétique. En moins de 105 kg, victoire de Philippe Maroaunui devant Anderson Tchang et Hinau Teotahi.