

Les collégiens de Faaroa, ambassadeurs de l’environnement

Raiatea, le 26 mars 2026 - Au collège de Faaroa, des élèves engagés préparent leur reportage pour le concours “Océano pour tous” de l’Institut océanographique de Monaco. Une aventure lancée par l’enseignant de SVT Olivier Bourget qui entend bien les emmener de nouveau sur le podium.



Jamais deux sans trois, c'est un peu le credo d'Olivier Bourget, enseignant de SVT au collège de Faaroa, à Raiatea. Depuis sa nomination en 2024, il ne rate aucune occasion d’emmener ses élèves sur le terrain dans le cadre de leur participation au concours “Océano pour tous” de l'Institut océanographique de Monaco. Les précédentes éditions, sur les thèmes “terre-mer” et “pollution en mer, des solutions à terre”, avaient déjà trouvé un écho particulier en Polynésie. Cette année, le projet porte sur “l'océan barrière et ses évolutions”.



De l’enquête au Fenua à la récompense à Monaco



En 2023-2024, dix-huit élèves de 6e ont mené “L'enquête au Fenua : l'océan pour tous les enfants”. Au programme : observation, recherches ponctuées d’interviews, puis hypothèses à vérifier. Pollution, développement durable, gestion des déchets et articulation terre-océan ont conduit les collégiens à rencontrer des pêcheurs, des agriculteurs bio, et à visiter des sites de recyclage à Raiatea. Des ateliers en partenariat avec l'Institut ont parachevé ces missions. Un travail qui a payé puisque le film proposé par les élèves a reçu le prix Coup de pouce à Monaco.



Il n'en fallait pas moins pour amener Olivier à Bourget à inciter ses élèves à “passer à l'action”. Ce sera la thématique de l'édition 2024-2025 avec 25 élèves de 5e. Toujours dans l’idée du lien terre-océan, les collégiens ont multiplié les actions liées à la biodiversité et aux méthodes de réduction des déchets : réemploi, recyclage, réalisation de recycleurs pour les piles usagées et ramassage/tri des déchets le long de la rivière de Faaroa ont ponctué ces semaines d'action.



De cette dynamique est née l’initiative “Savat’offerte” qui consiste à mettre à disposition des savates orphelines ramassées, une bonne idée en cas de casse ou de manque de moyens pour les renouveler. Autant d'arguments qui ont fait mouche à Monaco puisque le groupe a reçu les félicitations du jury en avril dernier. Les récompenses du concours ont aussi été l'occasion d'embarquer à deux reprises à la découverte des baleines et une motivation supplémentaire pour participer l'édition 2025-2026.



Dernière ligne droite du concours 2026



Dans les semaines précédant la date limite fixée au 31 mars, Olivier Bourget et ses élèves étaient “sur tous les fronts”. Accompagnés par Fenua Environnement, un partenariat de la DGEE, ils ont parcouru sans relâche la crête des Macarangas qui surplombe la vallée de Faaroa. Dans le cadre du programme “Aire terrestre éducative” qui s'inscrit dans la droite lignée des “Aires marine éducatives”, moteur des précédentes éditions, jumelles dans une main, bloc-notes dans l'autre, ils ont observé insectes, oiseaux, plantes, qu'ils soient endémiques ou invasifs, rien ne leur a échappé.



Il ne reste désormais que quelques jours pour peaufiner le montage vidéo, en mettant en avant le rôle de barrière joué par l’océan et son évolution, la thématique développée par Olivier Bourget depuis l’origine.



Au-delà des récompenses et des nouveaux ambassadeurs du développement durable et de la préservation de l'environnement que ce concours fait naître, le collège en retire aussi des bénéfices pour l'ensemble des élèves. Depuis deux ans, les programmes se sont enrichis de deux heures hebdomadaires consacrées au développement durable à partir de la 5e et qui s'ajoutent aux modules patrimoine et Bimer (initiation aux activités et à la culture maritime) déjà existants.

Rapprocher les jeunes de la mer Accompagner les enseignants et leurs classes pour découvrir et comprendre l’océan, tout en construisant un projet collectif en faveur de la protection de l’environnement : tel est l’objectif poursuivi depuis douze ans par l’Institut océanographique de Monaco. Pour soutenir les jeunes générations, en valorisant leur volonté d’agir pour l’environnement, les équipes enseignantes et leurs élèves bénéficient d’un accompagnement pédagogique spécialisé (médiation scientifique et culturelle) ainsi que d’ateliers virtuels sur plusieurs thématiques marines. Pour cette 12e édition du concours, dont la clôture est fixée au 31 mars, les classes devront produire un reportage vidéo et un document présentant leur projet et son impact écologique et sociétal. Les thématiques retenues – biodiversité, rôle de l'océan dans la régulation du climat, impact des activités humaines et prise de conscience pour favoriser un passage à l'action – sont la pierre angulaire de l'accompagnement proposé pour ce concours ouvert à tous les élèves des cycles 3 et 4 issus de milieux scolaires prioritaires. Outre les récompenses, tous les reportages des classes sont diffusés et valorisés via les réseaux de l’Institut océanographique dont YouTube.

Rédigé par Sylvain Lefevre le Jeudi 26 Mars 2026 à 17:31 | Lu 306 fois



