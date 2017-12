Les colis affluent au centre de traitement des courriers de Motu Uta

PAPEETE, le 19/12/2017 - 8 000 à 10 000 colis sont traités hebdomadairement au centre de tri de l'OPT à Motu Uta. Lieu où tout est déchargé avant l'expédition dans les différents bureaux de poste de la Polynésie. Durant les périodes de fin d'année, le service renforce son équipe. Actuellement, 4 jeunes ont été recrutés en CDD.



Les fourgonnettes de l'OPT sont remplies de paquets de particuliers venant pour la plupart de France, des Etats-Unis ou encore d'Allemagne. Durant les fêtes de fin d'année, le travail des agents de l'OPT est multiplié par 3. On compte entre 8 000 et 10 000 paquets qui arrivent de l'étranger, " alors que sur une semaine normale, on va tourner aux alentours de 3 000 à 4 000 envois ", précise Moana Pihatarioe, responsable du centre de traitement de courriers à Motu Uta.



Les colis sont envoyés, dans un premier temps, en salle de dépotage, " où un pré-tri est fait suivant la valeur commerciale ", note Moana Pihatarioe. Une fois cette étape terminée, les colis sont envoyés directement au destinataire final, " si la franchise de 20 000 francs n'est pas dépassée. Si c'est au-delà de la franchise, c'est-à-dire entre 20 000 et 50 000 francs, ça passe en taxation forfaitaire, dans une autre cellule. Et si ça dépasse 50 000 francs, ça passe en zone douane, et le client est obligé de faire une déclaration ", rajoute le responsable du centre de traitement de courriers à Motu Uta.



La franchise est calculée selon la valeur CAF, comprenant son coût initial, l'assurance du transport et le prix du fret. Si la valeur est comprise entre 20 000 et 50 000 francs, ce sont les agents de l'OPT qui se chargent de mettre en place la taxation. Une activité qui est mise en place à l'OPT, depuis 2016. " Avant, c'était la douane qui s'en chargeait ". En revanche, " tout ce qui concerne la vérification des envois, ça reste du domaine de la douane. L'ouverture des envois est dédiée uniquement à la douane. C'est un contrôle aléatoire qui est décidé par les douaniers. "



Depuis le début du mois de décembre, " on a traité en gros 11 000 envois ".



DES RETARDS AVEC LA GRÉVE D'AIR FRANCE



Durant la grève d'Air France, la période était creuse pour les agents du centre de traitement de courriers à Motu Uta. Mais depuis la reprise de l'activité, plus de temps de répit. La semaine dernière déjà, " nous avions eu 6 800 colis que nous avons traité en six jours ", prévient Moana Pihatarioe. L'objectif est de faire acheminer tous ces colis avant la Noël.



D'autres vols sont encore programmés jusqu'à vendredi. " Ici à Motu Uta, nous ne traitons que ceux qui sont de catégorie colis. On n'a pas de produits frais. Par contre, de particuliers à particuliers, il y a des envois qui sont d'origines animales et végétales. Or tous ces produits sont prohibés par les lois de pays en Polynésie. Les produits alimentaires sont soumis à un contrôle douanier. "



" Vers ces périodes, les transporteurs aériens priorisent le périssable, donc tout ce qui est consommable ", assure Moana Pihatarioe.



Et avec la grève d'Air France, le travail est loin d'être terminé, et " il y a des cadeaux qui pourraient arriver en retard. Et si c'est le cas, nous ferons le maximum pour les traiter en priorité, pour que les gens puissent les avoir à Noël ou à la fin de l'année. "



Durant cette période, l'OPT renforce ses équipes. Au centre de traitement de courriers, 4 agents ont été recrutés en CDD.



Même si l'activité est à son maximum dans ce service de l'OPT, on est, cependant, encore loin des chiffres de l'an dernier. En 2016, " nous étions à 30 000 colis environ ".