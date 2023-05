Les chœurs du RSMA sur scène, une première !

TAHITI, le 4 mai 2023 - C’est un spectacle original qui s’annonce. Une vingtaine de chanteuses et chanteurs du RSMA-Pf interpréteront pour le grand public des chants et des hymnes militaires polynésiens, mais aussi des reprises de chansons populaires locales réarrangées et des chants religieux.



Des volontaires du Régiment du service militaire adapté (RSMA) de Polynésie se produisent sur scène ce vendredi 5 mai. Ils prévoient d’interpréter une vingtaine de chansons : des chants et des hymnes militaires polynésiens de leur régiment, mais aussi des reprises de chansons populaires locales réarrangées ainsi que des chants religieux. Ce sont des femmes et des hommes du régiment.

“ Ce spectacle sera dans l'esprit de productions comme les Choristes ”, compare Léo Marais, coproducteur avec SA Productions et le RSMA-Pf. Il s’agira d’un événement familial ouvert au grand public, et “ destiné aux amoureux des belles voix ”. Léo Marais insiste sur le fait que les chants ne seront pas seulement militaires.



Tout a commencé il y a quelques semaines. Léo Marais a été contacté par le RSMA-Pf pour enregistrer les chants des chœurs du RSMA. Cette initiative a été lancée dans un souci de sauvegarde du patrimoine dont la portée dépasse les frontières. “ Il faut savoir que les chansons d’ici sont reprises ailleurs dans le monde, en France pour des représentations, mais aussi sur des zones de conflit ”, indique Léo Marais. “Ce qui n’est pas le cas des autres territoires et pays d’outremer.” Une partie des chansons est issue du folklore polynésien, néo-zélandais, fidjien. Le public averti pourra ainsi reconnaître des compositions de Rataro ou encore Barthélémy.



L’enregistrement a eu lieu dans l’auditorium du lycée hôtelier de Punaauia. Les Chœurs ont été enregistrés ensemble, certains ont, en plus, été enregistrés individuellement pour donner un effet de masse.



“C’est beau et puissant”



“ En les entendant chanter, j’ai été bluffé, c’est beau et puissant et cela me paraissait naturel d’aller plus loin et de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre ”, explique Léo Marais. “ Je me suis pris au jeu pendant l’enregistrement. Au départ, je me disais que les chœurs pourraient faire la première partie d’un concert .” Mais rapidement, il lui est apparu qu’ils se suffiraient à eux-mêmes. “ Ce sont des chanteurs amateurs, mais ils sont dignes de prestations professionnelles. ”



En parallèle et pour compléter le projet, un court-métrage est prévu, réalisé par Stéphane Rossoni. “ Nous étions partis sur un 13 minutes, mais nous sommes rapidement passés à 26 finalement .” Ce documentaire est truffé d’images d’archives. “ Nous avons retrouvé une chanteuse de Nouvelle-Zélande, avons pu avoir des images montrant les chants repris par des Polynésiens au Mali ou sur les Champs-Elysées lors d’un défilé ! ” Les séquences s’annoncent émouvantes car peu de résidents connaissent ces reprises. “ C’est plus qu’un concert, c’est en réalité toute une dynamique qui se met en place autour des Chœurs du RSMA. ” Le documentaire sera diffusé sur une chaîne locale.



À l'entracte, pour la soirée de concert de vendredi, un spectacle de danse et de chants marquisiens est prévu, interprétés par une troupe du RSMA.





Pratique



Vendredi 5 mai à 18 heures au Tahiti by Pearl Resort.

Tarif : à partir de 1 500 Fcfp pour les moins de 10 ans.

Billets en vente

Sur place : Tapas et boissons.



Pour répondre aux problématiques de transport, des navettes gratuites seront mises en place au départ du RSMA-Pf jusqu’au Tahiti Pearl Resort. Elles effectueront la liaison entre le site militaire et l’hôtel toute la soirée.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 4 Mai 2023 à 18:35 | Lu 339 fois