Moorea, le 29 novembre 2022 - Le comité local de santé de Moorea s’est présenté à la presse mardi pour évoquer les chiffres alarmants des accidents de la route sur l’île sœur durant cette année 2022, avec notamment 149 personnes victimes d'accidents. Le comité a également annoncé l’organisation d’une action de sensibilisation en faveur des conducteurs de deux-roues et des contrôles routiers à tolérance zéro pendant les fêtes de fin d’année.



Le comité local de santé a organisé mardi dans les locaux de la mairie de Teavaro une conférence de presse afin d’alerter avant les fêtes de fin d’année sur les chiffres “alarmants” des accidents de la route à Moorea. Parmi eux : 22 accidents de vélo, 17 de quad et 6 de vélo électrique depuis le début de cette année. “On a une recrudescence importante d’accidents de deux-roues, de vélo, de vélo électrique et de quad. On voit qu’on a eu six accidents en vélo électrique avec malheureusement un décès. C’est quand même grave. Il faut qu’on travaille avec les conducteurs de vélos électriques. On a aussi un problème avec les locations de voitures et de quads. Chaque année, on a un accident très grave, voire un décès. Il y a quelque chose à revoir avec la partie touristique. Il faut probablement refaire de la sensibilisation à ce niveau. On constate aussi qu’il y a de plus en plus de conducteurs de vélos qui circulent dans le mauvais sens, qui ne se mettent pas sur la piste cyclable et qui n’ont pas de sécurité particulière”, commente Philippe Biarrez, le médecin-chef de l’hôpital de Moorea avant de s’interroger sur l’état de la route autour de l’île. “Il n'y a plus d’espace pour les piétons, pour les cyclistes… Les bords de route ne sont plus entretenus. Les trottoirs ne sont plus utilisables. On a probablement un problème à voir de ce côté-là.”



149 victimes d'accident de la route



Autres chiffres énoncés, ceux des véhicules motorisés. “C’est habituellement au niveau des deux-roues motorisées, c'est-à-dire les motos et les scooters, qu’on a le chiffre le plus important. On a eu 68 blessés depuis le début de l’année ainsi qu’un certain nombre de blessés graves, mais pas de décès fort heureusement. On a eu également 29 accidents de voitures.” 17 personnes ont dû être évasanées vers Tahiti avec le SMUR, alors que l’on compte au total deux décès, un piéton qui était en état d’ébriété et un conducteur de vélo électrique qui a percuté un autre vélo électrique. Ce qui fait un total de 149 personnes ayant été victimes d’un accident sur l'île sœur cette année, et 121 accidents recensés à ce jour. Face à ce constat alarmant, le comité local de santé annonce qu’il mettra en place des actions de sensibilisation à la sécurité routière du 12 au 14 décembre prochain, en faveur des conducteurs de deux-roues, plus précisément des enfants de 6 à 12 ans, des adolescents de 13 à 17 ans et des jeunes adultes de 18 à 25 ans.



Tolérance zéro pour les fêtes



En plus des vélos, une sensibilisation sera également faite sur les nouvelles dispositions du code de la route pour les vélos électriques. Après ces trois jours de sensibilisation, le comité local de santé, en partenariat notamment avec la gendarmerie nationale et la police municipale, organisera une journée de contrôle “avec tolérance zéro” le 15 décembre prochain ainsi que durant les fêtes de fin d’année autour de l’île. “On rappelle à la population que sur la route, il y a des gens qui marchent, des matahiapo qui vont au magasin, des enfants qui vont à l’école… On veut mettre en avant cette notion d’approche sociale pour dire que la route n’est pas uniquement un lieu où circulent les voitures. C’est aussi un lieu social et de vie. On aimerait aussi rappeler aux visiteurs que quand ils viennent ici, ils doivent faire partie de cette vie et respecter la vie des gens de Moorea. Il y a une population qui n’a pas besoin d’être tuée par ceux qui viennent d’ailleurs. Il faut s’intégrer dans cette vie communautaire”, interpelle le taote Philippe Biarrez avant de conclure en précisant que “les alcoolisations continuent à être une des causes principales des accidents. Il faut réfléchir à nouveau sur cette notion de capitaine de soirée. Plus personne au niveau des organisateurs des fêtes ou des anniversaires ne s’y intéresse. Il faut resensibiliser sur cette notion. C'est-à-dire se demander ‘comment les gens que je reçois vont rentrer et comment moi-même je vais rentrer’.”