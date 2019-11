Les chiens errants interdits à Mahina dès le 1er décembre

TAHITI, le 27 novembre 2019- L'arrêté pris par la mairie de Mahina d'interdire la divagation des chiens errants et dangereux dans la commune va entrer en vigueur dès le 1er décembre prochain. Par cet arrêté la municipalité souhaite protéger les usagers contre les risques de morsures de chiens et contre les attroupements.



Dès dimanche 1er décembre, les chiens n'auront plus le droit d'errer seuls dans la commune de Mahina. Et pour faire respecter cette interdiction, la mairie a pris un arrêté municipal qu'elle souhaite bien faire respecter afin de protéger la population des chiens errants et dangereux.

Par ailleurs, avec cet arrêt, l’équipe municipale souhaite également faire respecter la protection des chiens errants et divagants, car il y a des cas et des faits avérés de maltraitance et d’empoisonnement des animaux. C’est une vraie problématique d’ordre public et une préoccupation d’hygiène et de santé que la municipalité souhaite endiguer.