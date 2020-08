Les chasseurs sous-marins en stage

Raiatea, le 4 août 2020 - Deux jours de stage à la mairie d'Uturoa ont été nécessaires pour une remise à niveau des amateurs de chasse sous-marine. La lutte contre la prise de risques est une priorité pour le club Black Fins.



Le club Black Fins de Raiatea, dirigé par Teavanui Barrier, a organisé ce week-end, un stage théorique et pratique à la mairie de Uturoa. Le succès a dépassé toutes les attentes ce qui a fait dire au président : « nous avons été victimes de notre succès, il a fallu refuser des candidats. Nous pensions faire une seule journée avec une dizaine de jeunes, nous avons au final fait deux jours avec seize participants à chaque fois ».

Dès 8 heures, tout le monde s’est retrouvé autour des quatre tables « ateliers » animées par les membres bénévoles du club : tantôt des explications sur le matériel, tantôt des visionnages de vidéos des gestes à pratiquer qui ont été mis en application l’après-midi au motu juste en face. Si toute cette formation est bénévole, la Fédération tahitienne des sports subaquatiques a tout de même financé le billet d’avion pour la secouriste professionnelle Sylvie Chung. La mairie de Uturoa a prêté la salle de réunion.

Comme on l’a entendu au cours du stage : « Un bon pêcheur est un pêcheur vivant, avec de nombreuses années de pratique. Mieux vaut être en bonne santé sans poisson ou avec de petites prises que mort à 20 mètres avec un gros fish au bout de la flèche ». Du poisson, il y en a au marché».

L’après-midi était consacré à la mise en pratique des enseignements du matin. Remonter une victime, les bons gestes à faire pour lui éviter d’avaler encore de l’eau de mer, la maintenir en surface et dès que possible pratiquer les gestes qui sauvent. C’est certain, tous les participants ont bien retenu les leçons et pourront déjà en informer leurs proches.