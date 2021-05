Les champions de pétanque de Rangiroa en route pour le championnat de Tahiti

Rangiroa, le 16 mai 2021 – A l'issue de deux week-ends de sélections, les championnes et champions du district de Rangiroa ont validé leur billet qualificatif pour le championnat fédéral organisé à Tahiti le week-end prochain.



Le district de pétanque de Rangiroa, composé de quatre clubs pour une centaine de licenciés, âgés de 11 à 60 ans, s'est activé durant les week-ends du 8 et du 15 mai pour organiser au boulodrome de Avatoru des sélectives en vue d'envoyer ses meilleurs représentants au tournoi fédéral organisé du 22 au 24 mai à Papara. Le championnat s'est déroulé en deux catégories, triplette et doublette.



Lors de la première journée, uniquement 19 triplette homme étaient réunies dans le cadre de cette compétition, les équipes femmes ayant fait défaut. C’est donc sur cette journée que les triplettes hommes de l’AS Hitimaiterai de Avatoru et de l'AS Vaitaihani de Tiputa se sont qualifiées pour le tournoi du championnat sur Tahiti.

La seconde journée de compétition s'est poursuivie ce samedi. Cette fois, elle a réuni vingt neuf doublettes hommes et huit doublettes femme. A l'issue du tournoi, les trois équipes doublettes femmes de l’AS Hitimaiterai de Vaitaihani et de Tamarii Amu se sont qualifiées. Du côté des hommes, ce sont les doublettes hommes de l'AS Tairua Manahune et de l'AS Tamarii Amui qui ont fait de même.



Marama Mou fat et son binôme de l'AS Tamarii Amui se sont déclarés très satisfaits de cette journée bien qu'au début les parties étaient très difficiles : "Nous avons donné tout ce qu'il fallait pour nous qualifier et se déplacer sur Tahiti où nous allons rencontrer d'autres champions. Cela nous permettra de mesurer notre niveau et de nous perfectionner dans cette discipline."