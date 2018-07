Les championnats du monde de va'a côté culture

PAPEETE, le 16 juillet 2018 - Du 16 au 26 juillet, le Comité organisateur local (Col) Tahiti va'a organise la 18e édition des championnats du monde de va'a de vitesse. Trente-quatre délégations venues du monde entier, 2 279 athlètes, 250 volontaires ainsi que de très nombreux visiteurs polynésiens sont attendus sur le site Aorai Tini Hau. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dimanche 15 juillet, les athlètes s'entrainent, les animations culturelles démarreront ce jeudi.



L'évènement culturel phare des championnats du monde de va'a vitesse c'est l'exposition intitulée Polynésiens, peuples de navigateurs. " C'est une exposition que l'on a, en partie, reprise au Musée de Tahiti et des îles ", précise Haumata Wong, chargée de projet culturel.



L'objectif de cette exposition est de " rappeler ou faire connaître la symbolique culturelle du va'a dans la société polynésienne ". Si aujourd'hui le va'a est synonyme de sport, de compétition et de performances, hier il a servi à voyager, découvrir mais aussi nourrir la population et parfois conquérir des territoires.



La pirogue polynésienne revêtait un caractère sacré, dans la construction et dans la préparation d’un voyage. L’exposition a ainsi vocation à valoriser cette histoire et ces savoir-faire : depuis la fabrication des embarcations complexes aux techniques de navigations qui ont permis aux polynésien de se déplacer à l’aide de la lecture seule du ciel entier et de son environnement marin.



L'événement monté pour les championnats du monde de va'a se compose de l'exposition existante écrite par Tara Hiquily du Musée de Tahiti et des îles et d'un complément d'une dizaine de panneaux réalisés par Haumata Wong. " On reprend toute l'histoire du va'a de la navigation traditionnelle aux compétitions actuelles. "



Avec cette exposition, le public pourra admirer de nombreux visuels : croquis de navigateurs, photos d’archives issues du Service du Patrimoine ou de collection privées ou encore photographies plus récentes prêtées gracieusement par des photographes passionnées ou associations.



L'exposition se déroulera sur le site de compétition, à Aorai Tini Hau entre le 19 et le 26 juillet, et sera ouverte gratuitement au public. Autour, des animations sont prévues : forum, projection de documentaires diffusés au Festival international du film documentaire (voir le programme ci-joint), ateliers, passage des lauréats de la rencontre de 'orero, espace environnement.



Enfin, le mardi 24 juillet, toutes les délégations défileront. " Elles auront dix minutes pour s'exprimer et partager leur culture ", explique Haumata Wong.