Les championnats de V1 rendent leur verdict

Tahiti, le 12 avril 2025 - Ce samedi, au parc Aorai Tini Hau de Pirae, avait lieu la deuxième partie des qualifications pour les championnats du monde de va’a qui auront lieu au Brésil en août. Il y a un mois, les V6 s’étaient affrontés pour remporter le fameux sésame. Ce week-end, ce sont les championnats de Polynésie de V1 qui ont rendu leur verdict. Quatorze champions pour quatorze catégories qui représenteront le Fenua sur l’événement mondial.



Deuxième journée pour connaître nos représentants lors des prochains championnats du monde de va’a qui se dérouleront au Brésil le 8 août prochain. Cette fois-ci, ce sont les V1 qui se sont retrouvés samedi matin au parc Aorai Tini Hau de Pirae pour en découdre et décrocher les tickets pour la Coupe du monde. Quatorze catégories étaient représentées, des cadets jusqu’au vétérans 70.



“Aujourd’hui, nous allons connaître les champions de Polynésie en V1 qui seront nos représentants pour les championnats du monde. Nous avons organisé juste une course pour se qualifier car aux championnats du monde, nous n’aurons droit qu’à un seul représentant par catégorie. Le premier sera qualifié, mais s’il y a un souci avant les championnats, on peut avoir un remplaçant. Nous avons choisi ce format car c’est le format du Brésil. Ce sont des efforts différents car ici, nous privilégions les courses plus longues. Mais il faut savoir s’adapter pour ramener le plus de médailles possible. On compte aussi sur nos jeunes qui performent de plus en plus. Cette jeunesse est de mieux en mieux encadrée et notre objectif, c’est de les emmener vers le haut niveau car on espère que dans quelques années, on pourra les envoyer aux Jeux olympiques”, indique Rodolphe Apuarii. Pour le président de la fédération tahitienne, cet objectif ultime doit se travailler dès maintenant : “Nous allons essayer de remettre le va’a dans les écoles primaires pour les mettre plus tôt dans le bain du va’a. On a tout pour enseigner la technique, mais il faut que l’on évolue sur le développement de l’athlète.”



Et encore une fois, les champions en herbe du va’a polynésien se sont bien comportés. Que ce soit Chance Tavita en cadets, Raiheva Marere en cadettes ou Nateahi Sommer en juniors, la relève a tenu son rang sur ces championnats de Polynésie. Sur un parcours de 12 km (plage du Taaone-Tahara’a aller-retour) ou de 16 km (plage du Taaone- To’a Hiro aller-retour), les rameurs en solitaire ont souffert de la chaleur et d’une brise d’est qui ont rendu les conditions de course difficiles. “C’était rude aujourd’hui avec le soleil et la brise. On a quand même eu en redescendant un petit vent arrière avec une légère houle de nord-est. Du coup, j’avais une bonne glisse et j’ai bien capé dès le début. J’ai réussi à doubler les copains à l’entrée de la passe, ce qui m’a permis de franchir la ligne d’arrivée en premier. Je suis vraiment content de pouvoir représenter le pays, surtout que j’ai eu du mal à m’entrainer car j’ai eu mon deuxième enfant. Donc pour moi, c’est que du bonus d’être là” expliquait Hotuiterai Poroi, le vainqueur de la course seniors.



Du côté des filles, en open, c’est Ranitea Mamatui qui l’emporte. La résidente du club Matahere Va’a de Papeari a réussi une course parfaite qui lui offre le sésame tant attendue. “C’était un objectif important pour moi. Je suis très contente de ma course car j’ai bien géré à la remontée et après, dans la descente, je me sentais bien donc j’ai augmenté la fréquence de mon coup de rame et j’ai vu que je partais. J’ai tenu jusqu’à la fin. C’est une grande fierté de pouvoir représenter mon pays à ces championnats du monde. Je m’entraîne dur et ce n’est pas facile car entre les trajets pour aller faire mes études et les entraînements, il faut bien s’organiser. Mais grâce à mon papa et mon coach Heimanu Garbutt, j’arrive à concilier les deux.”



Avec toute cette nouvelle génération de rameurs et de rameuses, la fédération part armée pour remporter autant de médailles si ce n’est plus, que lors des championnats du monde à Hilo à Hawaii l’année dernière. Une belle réussite pour le sport emblématique polynésien.











Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 13 Avril 2025 à 12:51 | Lu 212 fois