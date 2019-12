Les cendres d'un des derniers rescapés de Pearl Harbor immergées dans une épave

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | dimanche 07/12/2019 - Les cendres de l'un des derniers rescapés de l'attaque de Pearl Harbor ont été immergées samedi dans l'épave de l'USS Arizona, énorme cuirassé coulé il y a 78 ans jour pour jour par l'aviation japonaise.



Lauren Bruner, miraculeusement sauvé des flammes avant que le navire ne sombre dans le Pacifique, s'est éteint en septembre à l'âge de 98 ans.

C'était l'un des derniers survivants de l'attaque surprise du Japon, le 7 décembre 1941, sur la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, qui a fait plus de 2.400 victimes américaines et poussé les Etats-Unis à entrer dans la Seconde Guerre mondiale.

Lauren Bruner sera le dernier à rejoindre ainsi l'épave: les trois rescapés de l'attaque de Pearl Harbor encore en vie ont tous demandé à reposer auprès de leurs familles.

L'un d'eux, Lou Conter, 98 ans, était présent samedi au mémorial de l'USS Arizona pour un dernier salut à son ancien frère d'armes, dont environ 120 membres de la famille étaient également présents pour la cérémonie.

Au coucher du soleil, des plongeurs de l'armée et du service des Parcs nationaux ont descendu l'urne contenant les cendres de Lauren Bruner dans l'épave de l'Arizona. Il y a rejoint 43 autres anciens marins ayant choisi comme lui pour dernière demeure cette tombe sous-marine.

Lauren Bruner avait 21 ans lorsque les avions japonais ont déferlé sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, "une date qui restera à jamais marquée dans l'Histoire comme un jour d'infamie", selon les mots du président Franklin Roosevelt.

Grièvement brûlé, touché de deux balles à une jambe, le jeune marin n'a dû sa survie qu'à une corde lancée depuis un navire voisin qu'il a réussi à saisir pour aller se mettre à l'abri.

Remis de ses blessures, il a repris le combat, participant notamment à des batailles dans les îles Aléoutiennes et dans le sud du Pacifique, avant de quitter la Marine en 1947.

Le rescapé avait expliqué en 2014 son choix de voir ses cendres immergées au sein de l'USS Arizona, à bord duquel 1.177 Américains sont morts au total.

"J'y ai longtemps réfléchi", avait-il confié. "Tous mes proches ont été enterrés à différents endroits, dans des cimetières. Mais il semble qu'après un certain temps, plus personne ne s'intéresse à eux. J'espère que beaucoup de gens continueront à venir voir l'Arizona. Je serai heureux de les voir".

La cérémonie de commémoration de samedi s'est déroulée trois jours après qu'un marin, dont les motivations ne sont toujours pas connues, a tué deux personnes par balles sur le chantier naval de la base de Pearl Harbor.